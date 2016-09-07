| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉正氣路污水下水道開挖 交通黑暗期來囉

2016-09-07

台東市污水下水道 工期至116年

〔記者張存薇／台東報導〕台東市進入「交通黑暗期」！台東市污水下水道系統正進行傳廣路、正氣路主、次幹管接管工程，其中僅兩線道的正氣路，白天施工時會封閉單向車道，車輛必須繞道。建設處坦言，污水下水道工期長達十年，會分區域、分段開挖，影響交通在所難免，請民眾路過時注意安全。

台東縣污水下水道接管率僅零點五八％，目前僅完成知本地區第一期接管工程，縣府爭取到公務預算，施作台東市污水下水道，工期至民國一一六年，總經費預估高達卅四點八三億元，也就是未來至少十年，市區會輪流多處開挖。

正氣路封單向車道 繞路很有感

台東市幾乎沒有道路中施工的重大建設，市區第一期污水下水道主、次幹管接管工程二月底由傳廣路開始施作，因傳廣路較寬、較不影響交通，近日延伸到正氣路三角公園前，因正氣路僅兩線道，又是進入市區主要道路，交通流量大，近一星期白天施工期間還封閉單向車道，現場由一至兩位義警協助指揮交通，民眾必須繞路通行「很有感」，市區也出現難得「塞車」情況。

建設處城鄉環境工程科長馬志安說明，一個施工點工期原本是兩、三週，但因台東市區下方為卵礫石層，有時因遇到較大石塊而受阻，一天僅能前進四至六公尺，正氣路三角公園處就是因為碰到大石頭而延遲工期，必須向下開挖，因大型機具進入，上午八時起會視施工需要封閉車道，昨天狀況已排除，封閉時間會再縮短，不過會繼續轉往傳廣路施作，還是會影響交通。

新生路明年初施工 路窄恐阻塞

建設處說明，十月起包括中華路及勝利街、博愛路、新生路區塊也將發包，最快年底施工，新生路往馬蘭橋方向最快明年初動工，同樣因道路狹窄恐造成交通阻塞，位在桂林南路、太平溪出海口的污水處理廠，可望明年中前動工，兩年後傳廣路、新生路就會施作分支管、用戶接管工程，恐更會影響民眾進出。

廣告
  • 台東市正氣路正進行污水下水道工程，施工需要時就會封閉車道。（記者張存薇攝）

    台東市正氣路正進行污水下水道工程，施工需要時就會封閉車道。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 汙水下水道
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
女老師校園墜樓不治 原因待查

高市一名葉姓女老師昨午傳出校園墜樓意外，女老師自五樓墜下重傷，經緊急送醫救治，經七個小時的搶救，晚間九時十五分宣告不治，因現場未留遺書，警方仍在調查中。 葉姓女老師（卅四歲）昨天中午二時四十分被發現墜…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈南部〉正氣路污水下水道開挖 交通黑暗期來囉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.