〈台北都會〉玩桌遊學歷史 建成國中課真有趣

2016-09-07

〔記者梁珮綺／台北報導〕玩桌遊也能學歷史？建成國中將桌遊融入歷史課程中，每張牌為一個事件，學生必須排出歷史事件順序，每張牌一分、錯一張牌倒扣二分，扣到零分為止，遊戲每次進行時間為七分鐘，中間有三分鐘可上網查資料，必須比熟、比快，而此套桌遊也將台灣民主進行相關事件納入，如二二八、野百合學運、太陽花學運等。

建成國中購入八套「走過台灣」桌遊，將遊戲融入歷史課程中，預計九日上午舉辦大賽，每班派出四、五人為代表，每一回合為七分鐘，當計時開始，組員可相互討論歷史事件排序，若排序確定後，可向桌長「叫牌」，每叫一次可多三張牌，再把牌排進去，叫牌不限次數，而比賽進行到第五分鐘時，組員可利用學校發的平板上網查資料，過程中也可持續叫牌，最後看各組正確總牌數，愈高者獲勝。

教務主任林泰安表示，現在學生學習歷史多停留在背誦、記憶，對歷史事件理解相當瑣碎，透過桌遊可建立學生對歷史的「時序感」，而桌遊中有些事件是課本中沒有的，如史艷文布袋戲何時產生？台灣何時出現第一台箱型電視？第一個黨外政黨出現時間為何等，許多孩子在玩完桌遊後，會啟發興趣而去找尋、搜索資料。

九年級學生陳治宏說，桌遊的事件比較細，「台灣早期有纏足，一九○○年代有個天然足會主張解放，課本都沒有寫到。」而昨考模擬考，他看到考題考出的歷史事件，腦中會自然反射出年代，認為遊戲對學習很有幫助；九年級學生鄭如涵也說，上課時只面對歷史課本，有點枯燥乏味，覺得桌遊比較有趣，「而且課本分類比較像是主題性的，桌遊可以更了解歷史事件的時間排序。」九年級學生連繡心說，大家可以互相討論、推敲歷史事件可能的年代，加深思考。