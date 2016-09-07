〈台北都會〉台北》學生餐盒 家長怕外包商洗不乾淨
2016-09-07
〔記者郭逸／台北報導〕北市府禁用一次性餐具，卻衍生許多問題，市議員王欣儀接獲商家陳情，部分學校要求商家統一清洗學生的餐具，增加大量成本，也有家長反映商家外包清潔公司清洗餐盒，清潔、殺菌過程一無所知，恐遭細菌、病毒感染之虞，學生吃不飽、餐具洗不好，王欣儀要求市府通盤檢討。
北市府禁用一次性餐具，由各校自行與廠商議約，但王欣儀接獲某私立高中的熱食部商家反映，校方要求商家負擔清洗餐盒的成本，廠商還得額外購買洗碗、消毒設備，徒增大筆支出，市府僅補助學校採購餐具，清潔、消毒和保養餐具的費用卻「轉嫁」給商家。
王欣儀提到，餐食廠商每月扣除食物成本、薪資及月租金，勉強賺個三、五萬元，學生放寒暑假更沒有收入；她要求柯市府不要出一張嘴，打著環保口號，一味禁用一次性餐具，卻只關注學校和學生的權益，將商家「額外增加」的成本問題拋諸腦後，令人匪夷所思。
另外，王欣儀也發現，部分學校採購數千個金屬餐盒，學生使用後再集體送往清潔公司清洗，但有家長反映，餐食業者外包清潔公司清洗、消毒餐具的過程一無所知，恐孳生病菌，市府毫無配套，學生健康堪慮。
教育局科長許裕陞表示，教育局已增加補助，供學校增設清洗截油設施，由學生自行清洗餐具，部分學校的清洗費用則是學校自行吸收，教育局持續鼓勵學生自備環保餐具，自行控管餐具清潔。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
人力不足 浩然敬老院有床難入住
空床率一成三 老人要等逾三個月二○二二年後台北市將進入超高齡時代，市民每五人就有一人會超過六十五歲。社會局浩然敬老院代理院長簡月馨指出，浩然…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 湖南蟲／不存在之物
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 陶子重返3金舞台 獨挑樑主持金馬
- 三高+三好 「桃園半馬」吸引國手
- 害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 明年起14國包裹郵資調漲19至130％
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 美9月升息否？ 高盛大摩打對台
- 放學被擄 國三女尿遁脫離魔掌
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 陳建寧熊抱愛女曬父愛
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%
- 化粧品廣告 禁止再打空污牌
- MP阿翔彌補愛妻 度假專屬神攝手
- 聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 兆豐案懲處 決提早、分批公布
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 自衛過當? 網友看法兩極
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》何必卑躬屈膝？
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 田中「守」住12勝 洋基季後夢未滅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉台北》學生餐盒 家長怕外包商洗不乾淨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分