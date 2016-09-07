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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈台北都會〉台北》學生餐盒 家長怕外包商洗不乾淨

2016-09-07

〔記者郭逸／台北報導〕北市府禁用一次性餐具，卻衍生許多問題，市議員王欣儀接獲商家陳情，部分學校要求商家統一清洗學生的餐具，增加大量成本，也有家長反映商家外包清潔公司清洗餐盒，清潔、殺菌過程一無所知，恐遭細菌、病毒感染之虞，學生吃不飽、餐具洗不好，王欣儀要求市府通盤檢討。

北市府禁用一次性餐具，由各校自行與廠商議約，但王欣儀接獲某私立高中的熱食部商家反映，校方要求商家負擔清洗餐盒的成本，廠商還得額外購買洗碗、消毒設備，徒增大筆支出，市府僅補助學校採購餐具，清潔、消毒和保養餐具的費用卻「轉嫁」給商家。

王欣儀提到，餐食廠商每月扣除食物成本、薪資及月租金，勉強賺個三、五萬元，學生放寒暑假更沒有收入；她要求柯市府不要出一張嘴，打著環保口號，一味禁用一次性餐具，卻只關注學校和學生的權益，將商家「額外增加」的成本問題拋諸腦後，令人匪夷所思。

另外，王欣儀也發現，部分學校採購數千個金屬餐盒，學生使用後再集體送往清潔公司清洗，但有家長反映，餐食業者外包清潔公司清洗、消毒餐具的過程一無所知，恐孳生病菌，市府毫無配套，學生健康堪慮。

教育局科長許裕陞表示，教育局已增加補助，供學校增設清洗截油設施，由學生自行清洗餐具，部分學校的清洗費用則是學校自行吸收，教育局持續鼓勵學生自備環保餐具，自行控管餐具清潔。

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  • 台北市禁用一次性餐具擴及學校，市議員王欣儀發現，清洗費徒增商家成本，外包清潔公司的清洗過程也不被家長信任。（台北市議員王欣儀研究室提供）

    台北市禁用一次性餐具擴及學校，市議員王欣儀發現，清洗費徒增商家成本，外包清潔公司的清洗過程也不被家長信任。（台北市議員王欣儀研究室提供）

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