〈台北都會〉上海花車巡遊 熊讚首次「出差」
〔記者沈佩瑤／台北報導〕「二○一六上海旅遊節—花車大巡遊」十日將在上海盛大開幕，觀傳局以「台北記憶，經典再現」精心打造花車，並舉辦「小小花車話（畫）台北」競賽活動，吸引小朋友參加，世大運吉祥物「熊讚」也加入競賽行列，創意行銷世大運。
觀傳局以台北舊城歷史區觀光及二○一七台北世界大學運動為元素，打造長約十公尺、寬約三公尺、高約四公尺的台北花車，結合捷運列車意象，展現沿線著名美食及著名地標景點，包含大稻埕牌樓、北門等，還特別設計每層樓都會變化燈光的一○一大樓，加上煙火燈飾。表演人員穿著復古服裝造型乘坐花車，搭配台灣民謠，演繹台北復古歷史氛圍，花車上大型螢幕也會不斷播放世大運及台北美食、文創、樂活等各主題觀光影片。
另外舉辦「小小花車話（畫）台北」宣傳活動，吸引許多家長帶小朋友來報名參加，最後由十組幸運的小朋友參加花車布置競賽。為展現話（畫）台北精神，有些家長甚至把台北美食鳳梨酥、珍珠奶茶等也當作裝飾品，還有小朋友帶著心愛布偶前來現場布置，「熊讚」也一同參加比賽，發揮創造力，用網球、乒乓球等運動用品布置一輛世大運主題花車，和現場參賽者競美。
在現場一百位民眾票選下，由來自上海的陳梓溢小朋友獲得優勝，贏得長榮航空所提供的上海—台北來回機票三張。優勝者陳爸爸說全家人正打算到台北旅遊，最想到台北一○一大樓，品嚐台北美食，會以自由行的方式探索台北。
上海旅遊節花車巡遊活動時間為九月十日至十月六日，今年上海旅遊節共有廿五輛花車參加，台北花車一同參加此盛會，深入上海各地小區宣傳，希望藉此傳遞台北的特色觀光，再次吸引中客前來台北親自一遊。
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