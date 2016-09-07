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〈台北都會〉世大運聖火 將登玉山頂

2016-09-07

〔記者郭安家／台北報導〕世大運聖火預計明年五月起傳遞至國外城市，路線結合觀光，包括中國、東南亞等城市，六至八月於台灣廿二縣市傳遞。為了規劃台灣特色聖火路線，世大運執行長蘇麗瓊率場勘隊登玉山，昨凌晨兩點半從排雲山莊出發，清晨四點五十五分抵達三九五二公尺高主峰頂，燃放十五分鐘聖火，並已確定玉山排入明年聖火路線。

柯表明不再攻頂 「饒了我吧！」

至於市長柯文哲會不會想再爬一次，幫台北市宣傳世大運，柯則笑說，「這次算了，就饒了我吧！」

4地測試 火炬皆成功燃燒逾15分鐘

為確保火炬克服低溫、低氧、高海拔低氣壓、瞬間陣風氣候，火炬團隊製作燃火系統原型，讓聖火路線場勘隊於不同海拔環境測試，如二六一○公尺塔塔加、三○九六公尺白木林、三四○二公尺的排雲山莊、三九五二公尺的玉山山頂，皆成功點燃持續燃燒十五分鐘以上。

聖火於玉山山頂燃放後，蘇麗瓊即裁示，聖火確定登上玉山，要讓世界看見台灣之美。之後聖火原型也將進入實驗室，做風力及雨抗相關測試，確保明年聖火儀式順利。

執委會說，將規劃具台灣特色的文化表演、生態保育融入聖火傳遞儀式；至於明年聖火會以什麼姿態傳遞上玉山？誰是身負重任的火炬手人選？世大運暫賣關子要大家拭目以待。

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  • 北市府場勘隊9月6日凌晨登玉山場勘，規劃世大運聖火傳遞至玉山。（世大運執委會提供）

    北市府場勘隊9月6日凌晨登玉山場勘，規劃世大運聖火傳遞至玉山。（世大運執委會提供）

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