〈台北都會〉週薪改月薪 居服員竟九成離職

2016-09-07

〔記者張凱翔／台北報導〕社會局表示，將於四年內撥三億元預算，用於提高年輕人投入居服員職場，透過產學合作讓相關科系畢業生，能透過照顧工作經驗學習照顧他人的價值；同時，將改時薪制為月薪制，保障月入三萬元來吸引年輕人，並引入績效考核提供加薪機會。但部分居服單位受訪時坦言，現在居服員社經地位低，很多是二度就業的中高齡婦女，偏愛排班兼職一週領一次薪水，曾有居服單位強推月薪制，現職的居服員居然有九成直接離職，坦言改革體制需要長時間醞釀。

目前居服員薪水都採時薪一八○元計算，沒有年資、績效考核制度，加薪升遷無管道，加上工作繁重，照顧老人如廁、生活起居，常常抱怨血汗過勞。馬偕醫護管理專科學校校長陳漢湘無奈指出，每年長照相關科系畢業生將近萬人，但居家照服員工作重、薪資差，七成畢業生選擇轉換人生跑道。

被稱作阿婆工作 年輕人做不住

王姓居服員受訪表示，居服員明明需要高度專業技能，卻不受尊重，常被稱作「阿婆」做的工作，年輕人投入意願低。相關科系畢業生投入居服，也常臨陣脫逃，「幫一個六十公斤的老人翻身、換尿布，弄滿身排泄物，年輕人很少撐過三個月啦。」

根據審計處今年報告指出，台北市社會局配合中央推動「長期照顧十年計畫」，透過申請中央補助、自籌預算來補助失能、身心障礙者使用居家照顧服務。但從二○一四年至今，市府雖然自訂年度服務人數目標年年調降，卻還是達不到目標，二○一五年服務人數甚至負成長五％，「計畫目標與實際成果有落差」，評鑑結果都是亮紅燈。

另外，審計處統計，二○一四年辦理服務員職前訓練，結訓後實際投入居家服務產業者居然不到二成，二○一五年更只剩九‧二％留下來投入居服員產業。社會局回應，未來將以北市就業中心人力招募、搭配產學合作及勸說輔導留任等方式擴增居服員人數，希望相關科系畢業生能投入長照產業，面對銀髮海嘯來襲的照顧需求。