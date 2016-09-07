〈台北都會〉人力不足 浩然敬老院有床難入住
空床率一成三 老人要等逾三個月
〔記者張凱翔／台北報導〕二○二二年後台北市將進入超高齡時代，市民每五人就有一人會超過六十五歲。社會局浩然敬老院代理院長簡月馨指出，浩然敬老院核定床位上限為四百床，卻因照顧人力不足，目前僅收三四六人，空床率達一成三，目前排隊入住的老人，起碼還要再等三個月以上才能入住，還能接收老人的私立安養中心，月租金卻動輒兩、三萬元，不是每個老人都負擔得起。
「找不到照顧者是我們的痛！」簡月馨說，今年就逾兩成照顧服務員退休，雖然機構仍有許多空床，但沒有照顧人力讓排隊的老人入住。不足的人力只能外包，「但外包業者很怕我們要人，因為也找不到人來做。」導致北市老人機構居然有床位空了十年之久，老人有求無門。
將面臨退休潮 外聘員又年紀半百
簡月馨說，敬老院照服員今年已退休十三人，剩下一半以上也達屆退年齡，人力不足部分只能靠外聘，現在有四成照服員都是外聘人員。但外聘人員年紀也都五十歲以上，照顧失能老人的工作繁重，在機構服務還要輪班，難怪年輕人不願投入長照職場。
根據審計處今年報告，台北市立老人自費安養中心情況更為嚴重，各年度照顧服務員之配置，二○一四年以來，機構照顧服務員都十分短缺，其中夜間人員缺額更達五成，照顧人力長期不足，影響服務品質；人力匱乏也使排隊候缺人數最高曾達六三一人，同期間卻有空床數六十四至一○六床，其中部分床位甚至空了達十年之久。安養中心回應，不足的人力都會跟市府要求約聘員額，盡量滿足人力需求。
公部門照顧機構 未來人力更吃緊
民間照服人力提供業者分析，台灣邁入高齡化社會，長照人力需求劇增，但願意投入長照產業的年輕人少；加上照服員受訓完成後多半會選擇醫療機構或個人看護，「薪水一天兩千多元，而且五天結清一次，又不用輪班」，業者分析銀髮海嘯來襲首當其衝的就是公部門的照顧機構，不過私立業者遲早也要面對年輕人不願投入長照人力市場的問題。
北市市政顧問、北市社會福利委員會委員黃俊男表示，照服員供不應求卻無人願意投入產業是整個體制的問題，目前市府針對照服人力市場提出薪資、待遇改善的政策方案，但何時見效仍待時間檢驗。
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標題：〈台北都會〉人力不足 浩然敬老院有床難入住
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