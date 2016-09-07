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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉分校反哺母校 興福、嘉寶國小幸福共食

2016-09-07

〔記者葉冠妤／新北報導〕五十一年前曾是林口區嘉寶國小分校的興福國小，如今「長大成人」，回過頭向「母校」報恩，這學期興福的自立廚房，開始供應熱騰騰的營養午餐送往嘉寶，兩校近兩百名師生都能吃到專業廚師烹煮的健康餐食，共享幸福。

興福國小校長宋宏璋說，興福在五十一年前曾是嘉寶國小的分校， 過去嘉寶學生午餐是由廠商烹調好再送到學校，但現在嘉寶學生數少，廠商考量成本，運送的食物熱度、氣味上往往無法滿足師生期望，「現在母親年紀大了，做子女的長大成人，就該反哺回饋！」

經過近八個月的籌備，興福國小的午餐廚房陸續添購不鏽鋼蒸箱、爐灶及排煙抽風設備，日前開學，也開啟了興福、嘉寶師生的兩校共食。

嘉寶國小校長王怡嫻表示，現在孩子們每天都期待午餐時刻到來，餐點更健康營養且色香味俱全，且吃進去有滿滿的幸福感；六年級的宇晨開心地說「終於能在畢業前吃到學校熱騰騰的食物囉！好像媽媽來學校幫我煮，我比平常還多吃了一碗！」

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  • 林口嘉寶國小學生，這學期開始可以吃到興福國小廚房送來的熱騰騰午餐，小朋友吃得好開心。（興福國小提供）

    林口嘉寶國小學生，這學期開始可以吃到興福國小廚房送來的熱騰騰午餐，小朋友吃得好開心。（興福國小提供）

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