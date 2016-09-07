〈台北都會〉《新店新和里長 18年來常獲特優》即期麵包 里長限時專送助弱勢

2016-09-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區新和里長仇雅彤服務熱心，積極為社區謀取福利，已連任五屆里長，她努力爭取將里內廢棄陸軍營區變身社區公園，還號召愛心麵包店和饅頭店捐出即期麵包和饅頭，由她限時專送給里內弱勢家庭與學童，讓社區變得愈來愈溫馨。

仇雅彤積極爭取 廢營區變社區公園

仇雅彤說，她希望社區變得更好，老人家和婦幼有合適的地方活動，弱勢的家庭能得到大家的協助，因此花了八年時間，積極爭取將社區旁的廢棄陸軍營區，整理成現在綠樹與花草茂盛 ，命名為「天山公園」，占地三百坪的空間，清晨與晚上都可看到民眾來做運動。

「天山公園」也趕上最近的寶可夢熱潮，晚上有好多年輕人來抓寶，仇雅彤舉辦跳蚤市場義賣，將里民二手家電用品或生活小物整理之後擺攤拍賣，再將每年約兩萬元資源回收基金收入，用在里內老人共餐或是弱勢學童獎助學金。

快遞愛心麵包、饅頭 百餘民眾受惠

仇雅彤今年七月起還與新店區的愛心麵包店合作，如果麵包店有賣剩的當日麵包，仇雅彤就騎機車去領取，以限時專送方式送到社區有需要的弱勢家庭中當點心，每個月有一百多位民眾受惠，她說，最近還有饅頭店老闆也響應她的行動，願意定期提供饅頭來關懷弱勢。

仇雅彤擔任里長十八年，多次獲選新北市特優里長，她笑說，「都是里長該做的事」，新和里和諧溫馨，仇雅彤居功厥偉。