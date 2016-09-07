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〈台北都會〉幫忙蓋集會所 烏來福山部落募志工

2016-09-07

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市家扶中心為了協助烏來福山部落留住青壯人口在家鄉工作，正積極規劃運用當地板岩及桂竹當建材，搭建包括餐廳、文化園區及小農市集的青年集會所，讓部落青年在集會所內工作。但依照目前進度到年底都蓋不完，希望找到木工專業或人手幫忙興建，讓原鄉子弟不用離鄉背井，安心待在家鄉工作。

集會所內創造工作機會 留住青壯年

福山部落保有最傳統泰雅文化，位於烏來區最深處、緊鄰南勢溪上游的大羅蘭溪，從台北出發到福山部落至少需要一個半小時車程。部落實際居住不到兩百五十人。去年蘇迪勒颱風導致道路坍方超過一個月，加速人口外流。福山國小過去約有卅多位學生，但目前不到廿人。

新北市家扶新店服務處社工督導林慈淑表示，青年集會所的構想包括，文化園區讓旅客可以體驗泰雅族織布、音樂及舞蹈，市集販賣農作物，如火龍果、甜柿及南瓜等，還有打造可以讓旅客穿上傳統服飾，體驗結婚儀式的攝影棚。

人力嚴重不足 歡迎專業木工協助

新北市家扶中心深耕福山原鄉十六年，林慈淑表示，部落缺乏工作機會，許多青年從國小、國中就開始打工，「如到雲仙樂園跳舞或是到烏來老街打零工」，上高中後多選擇直接就業或念建教合作的技職學校；而許多家長都到外地工作，沒時間陪伴小孩，小朋友容易產生偏差行為。

而為了將建築物融入部落特色，家扶中心邀請為福山基督長老教會打造方舟計畫的無有建築設計公司總監劉冠宏操刀設計，利用當地盛產的桂竹和板岩作為建築素材。

部落人力不足，目前由家扶中心社工、熱心志工及少數的部落民眾負責上山砍桂竹、到河床搬板岩及搭建，林慈淑表示，目前進度恐怕到年底都蓋不完，希望找到木工專業或人手幫忙興建。

「福山部落小旅行」導覽員何小偉認為，青年集會所除了希望可以讓年輕人留下來工作，也希望大家到烏來時，不只是到瀑布及老街，也可以到福山部落。

部落民眾均感謝外界協助，但坦言部落產業匱乏，要留住青年並不容易，「你有聽過哪個部落有成功吸引青年回來嗎？」認為關鍵在於，居民也要願意花時間跟努力，才能讓部落好起來。

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  • 部落沒有足夠的人力興建青年集會所，目前是由家扶中心社工、熱心志工及少數的部落民眾上山砍桂竹。（記者鍾泓良攝）

    部落沒有足夠的人力興建青年集會所，目前是由家扶中心社工、熱心志工及少數的部落民眾上山砍桂竹。（記者鍾泓良攝）

  • 過去有許多志工都會透過彩繪房舍的方式美化部落。（記者鍾泓良攝）

    過去有許多志工都會透過彩繪房舍的方式美化部落。（記者鍾泓良攝）

  • 部落的青年則向志工解說甚麼竹子是適合搭建青年集會所。（記者鍾泓良攝）

    部落的青年則向志工解說甚麼竹子是適合搭建青年集會所。（記者鍾泓良攝）

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標題：〈台北都會〉幫忙蓋集會所 烏來福山部落募志工


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