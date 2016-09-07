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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉大都會內湖油站 土壤油化被罰10萬

2016-09-07

〔記者謝佳君、郭逸／台北報導〕環保署去年十一月稽查發現，大都會客運內湖油站土壤遭油品污染，今年七月移交北市環保局處辦。環保局昨表示，已要求站方進行檢修及管線密閉測試，確認無持續洩漏污染，該站並公告為「土壤污染控制場址」，需提出污染整治控制計畫，並處十萬元罰鍰。

大都會客運內湖油站位於內湖民權大橋旁，為客運自用加油設施，未開放民眾加油使用。環保局水質病媒管制科科長吳月蓉表示，環保署去年檢測發現異常後，即當場要求業者進行管控，並進一步進行氣體測試及土壤採樣。

今年七月移交北市環保局後，檢查發現，該站土壤中污染物「總石油碳氫化合物」濃度為每公斤二四一○毫克，超過管制標準（每公斤一千毫克）一．四倍以上。所幸站內設有水泥鋪面，受污染土壤可與外界隔絕，因此污染物不會逸散影響民眾健康。

環保局同時要求業者提出控制計畫，進行油品污染改善工作，現場也設有告示牌，另由地政單位將污染資訊登載於土地登記簿，以免遭污染土地被轉讓給不知情的第三者或遭不當使用。

大都會客運副總經理簡有政表示，公司已著手處理土壤油化，完成清洗後就會請環保局複驗。

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  • 大都會客運內湖油站土壤污染，遭罰10萬勒令整治。（台北市環保局提供）

    大都會客運內湖油站土壤污染，遭罰10萬勒令整治。（台北市環保局提供）

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