〈台北都會〉大都會內湖油站 土壤油化被罰10萬
2016-09-07
〔記者謝佳君、郭逸／台北報導〕環保署去年十一月稽查發現，大都會客運內湖油站土壤遭油品污染，今年七月移交北市環保局處辦。環保局昨表示，已要求站方進行檢修及管線密閉測試，確認無持續洩漏污染，該站並公告為「土壤污染控制場址」，需提出污染整治控制計畫，並處十萬元罰鍰。
大都會客運內湖油站位於內湖民權大橋旁，為客運自用加油設施，未開放民眾加油使用。環保局水質病媒管制科科長吳月蓉表示，環保署去年檢測發現異常後，即當場要求業者進行管控，並進一步進行氣體測試及土壤採樣。
今年七月移交北市環保局後，檢查發現，該站土壤中污染物「總石油碳氫化合物」濃度為每公斤二四一○毫克，超過管制標準（每公斤一千毫克）一．四倍以上。所幸站內設有水泥鋪面，受污染土壤可與外界隔絕，因此污染物不會逸散影響民眾健康。
環保局同時要求業者提出控制計畫，進行油品污染改善工作，現場也設有告示牌，另由地政單位將污染資訊登載於土地登記簿，以免遭污染土地被轉讓給不知情的第三者或遭不當使用。
大都會客運副總經理簡有政表示，公司已著手處理土壤油化，完成清洗後就會請環保局複驗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
人力不足 浩然敬老院有床難入住
空床率一成三 老人要等逾三個月二○二二年後台北市將進入超高齡時代，市民每五人就有一人會超過六十五歲。社會局浩然敬老院代理院長簡月馨指出，浩然…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 國民黨爆料 黨產幫過民進黨搬新大樓
- 群創獲15家銀行350億元聯貸
- 〈職場開麥拉〉企業沒良心 拜媽祖也沒用
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 美網》錦織圭屠重砲 8強戰遇穆雷
- 日關西機場員工爆麻疹 多為年輕人
- 8月營收年增20% 群聯獲利新高
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 日本排名第一旅館加賀屋 客人食物中毒
- 〈生活停看聽〉幫老爸減重 全家一起來
- 淺草商店街 宣導勿邊走邊吃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT threatens protest over assets
- 台積電看好未來5年成長
- 宏達電8月營收止跌
- 聯合國人權高級專員 批川普兜售恐懼
- 許金龍︰本週會回台
- 隱匿／接下來的人生
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 蜜雪兒出馬 助希拉蕊搶攻婦女票
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 小小郭太想投 教練團忙踩煞車
- 加牛解禁 首批去骨牛肉獲准輸入
- 蓮舫遞件申請放棄台灣籍
- 〈YES123 Q&A時間〉剛到部新人，該低調行事或是勇敢表現？
- 獨董陳文茜請辭 不影響究責
- 國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
- 一滴血速驗茲卡 也能檢測登革熱／台灣研發團隊獲美國百萬美元獎金
- 星二代敗光遺產 轉行拍AV
- 蔡其昌：兩岸監督條例非當前重點
- 鋒郭王牌對決 期待經典終戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet unveils plans to boost tourism
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 潛逃越南5年 強盜犯押返歸案
- 樂陞收購變詐騙？謝金河爆：背後大股東賺到數十億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉大都會內湖油站 土壤油化被罰10萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分