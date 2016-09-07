〈台北都會〉北市公辦都更元年 台大紹興打頭陣

2016-09-07

陸續推動9件公辦都更案

〔記者郭安家／台北報導〕副市長林欽榮昨於市政會議後宣布，今年為公辦都更元年，台大紹興公辦都更案昨已上網招商，是市長柯文哲上任後第一個推動的公辦都更案，下半年將發動「一月一招商」，十到十二月陸續有蔡瑞月舞蹈社旁公辦都更案、大直北安段公辦都更案陸續開跑，共推九件公辦都更案。

都發局表示，台大紹興南街公辦都更案，面積約一．四公頃，土地九成為台大擁有，北市府僅佔少數，未來雙方將闢「智慧健康生活園區」，委由民間興建，設定地上權五十年招商。都更處指出，至於蔡瑞月舞蹈社旁公辦都更基地，市府持有土地接近百分之百，將集合住宅、官署、一般事務所；大直北安段是國防部用地，將都市計畫變更做旅館。

林欽榮表示，市政府過去沒有辦法推都更，代表「政府職能退卻」，以往《都市更新條例》只能利用容積獎勵引誘都更，批評政府讓自己成守門員、而不是執行者。如今公辦都更專案辦公室，破除過去小格局改建方式，加上《公辦都更實施辦法》，盼能縮減都更期程，並帶動民辦都更。

林欽榮還向中央喊話希望修一下《都更條例》，延長房屋稅減半和土增稅減免，並強調未來公辦都更案細節會全部公開沒黑箱。林解釋，因高額地價稅和房屋稅，讓民眾進入都更時會退卻，市府已表明希望中央修法，有關使用執照、房屋稅減半的規定，至少從兩年半延長至四年。也希望中央考慮，地主同意合建後，可減免土增稅。

北市府公辦都更機制包括公開估價、民辦轉軌公辦機制及爭議協商評估等，或由市府做先期規劃；其中蘭州斯文里整宅由市府擔任實施者，提出權益分配，南機場案則民間自組更新會，市府提出行政協助。涉及中央土地開發案，則由市府代辦都市計畫變更，合作開發，市府分回部分產權。