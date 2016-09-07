〈台北都會〉《北市大校長續任風波》傳勸退戴遐齡 教局：依程序先徵詢

2016-09-07

〔記者梁珮綺、郭安家／台北報導〕台北市立大學校長戴遐齡於一○二年八月一日上任，四年一任的任期將屆，外傳北市教育局派員「柔性勸退」，希望戴放棄連任，不過，教育局主秘廖文靜表示，在市立大學校長任期屆滿時，依程序會先徵詢續任意願，並已依《市大校長續任評鑑作業要點》聘請專家學者組成評鑑小組，對續任校長進行評鑑。

台北市立大學前身為台北市立教育大學與台北市立體育學院，兩者於於民國一○二年合併，擁有博愛、天母二校區，科系以教育、體育、人文、市政管理、理工科為主，戴遐齡為北市大第一任校長，任期至明年七月底，不過，由於戴與市府、議會關係不佳，傳言教育局派員「勸退」戴，希望戴放棄連任。

對此，廖文靜澄清，她沒有勸退戴，而是以老朋友的身分與戴聊聊天，僅提及希望北市大與市府、議會連結可更緊密，業務科官員則是依程序徵詢戴是否續任的意願，廖文靜表示，戴要續任，市府已依《市大校長續任評鑑作業要點》聘請七名專家、學者組成評鑑小組，對續任校長進行評鑑。評鑑結果昨出爐，同樣依程序提供給校務會議代表作為參考依據。

北市府發言人林鶴明表示，市長柯文哲有個人想法，但尊重機制，勸退勸進消息很多，大學校長甄選自有機制，市長並未介入。

戴評鑑及校內風評皆不佳

不過，有市府知情人士指出，戴遐齡評鑑及校內風評皆不佳，爭議事件又頗多，引起市府高層關注，質疑是馬郝任命下的「產物」，而其夫婿劉玉峰也是中華民國鐵人三項運動協會理事長，與喜好三鐵的馬英九、金溥聰私交甚篤，從任體育署署長至北市大校長皆為政治酬庸；知情人士認為戴缺乏治理台北市府唯一一所大專院校的能力，所以曾經請人遊說任期屆滿後不續任。