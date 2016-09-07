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〈台北都會〉中央長照2.0 朱立倫籲經費分配要公平

2016-09-07

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局長林奇宏表示，中央的長照2.0仍存在著不易找、不夠用、不好用的問題，預算穩定度也讓地方憂心；市長朱立倫呼籲中央，未來在經費的分配上，一定要公平。

林奇宏指出，中央長照2.0強調彈性與擴大、創新與整合、向前向後延伸，成立Ａ（社區整合型服務中心）、Ｂ（複合型日間服務中心）、Ｃ（巷弄長照站）服務據點，要讓民眾看得到、找得到、用得到；但民眾還是聽不懂、搞不懂，照管中心人力不足，無法有效延伸到出院準備。

此外，財源的穩定度仍讓人有疑慮，新北每名老人約僅分配到二○八五元，相當不足，其他可預見的困境包括單項核銷，消耗行政力；限制民間參與、定位不明等。

朱立倫表示，新北已經發展出一套全人全能的照顧，從老人共餐、銀髮俱樂部、關懷據點、動健康，或是高齡存本計畫、行動醫療診間、公共托老中心到長照大聯盟，未來長照2.0要能跟原有的計畫融合，有地方的特色，且所有長輩受到的服務都是均等的，因此經費分配一定要公平。

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