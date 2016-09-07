〈台北都會〉長照推大聯盟 出院就能銜接復健
2016-09-07
〔記者何玉華／新北報導〕新北市以「Care All in one」多元整合的「長照大聯盟」模式，強調資源整合、單一窗口服務，偏鄉則以衛生所為主體，讓民眾就近辦理；此外，十月起，長照管理中心的照顧管理員提前介入出院準備，讓患者一出院就能銜接必要的復健服務，縮短家屬的等待期。
資源整合Care All in one 單一窗口服務
衛生局長林奇宏強調，以中風為例，通常患者出院三到六個月後才會做長照資源需求評估，十月起，照管員將提前在出院準備時介入，與醫院系統建立連結並預評，在出院後即能預先提供復健服務，降低失能，社政與衛政充分的合作。
林奇宏昨天在市政會議報告「全人全程全方位 新北長照大聯盟」做法，因應高齡社會「老太快、不健康、誰照顧」的挑戰，要以健康促進來降低失能服務的需求，並以公私協力資源整合，增加服務供給。
包括服務健康長者的老人共餐、銀髮俱樂部、社區關懷據點、動健康；亞健康長者需要物理治療所、移動診間、行動顧齒車、高齡照顧存本專案；最後則是給予失能長者公共托老中心、長照快速通道、黃金自立給付包及長照大聯盟服務。
在雙溪試辦以衛生所為主體，融入物理治療所、輔具資源分站、照管中心分站等服務，成效不錯，將複製到貢寮、萬里、平溪辦理；都會區則有昌平公共托老所在的大樓，整合的服務還包括老人共餐、藥局、送餐、關懷據點等。
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