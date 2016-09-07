〈北部〉KTV兩派打群架 持槍男左眼被打爆
2016-09-07
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市一家KTV前天清晨發生兩派年輕人鬥毆，一名持槍耍威的23歲趙姓男子遭對方圍剿，不僅槍被奪走，左眼球也被打爆，有失明之虞。苗栗警分局昨將參與鬥毆的12人傳喚到案，訊後依殺人未遂、重傷害、傷害、槍砲等罪嫌送辦。
警方調查，兩派人馬分別來自苗栗市、後龍鎮，前天凌晨在苗栗市一家KTV飲酒歡唱。「後龍掛」趙男離去時，在門口見「苗栗掛」蘇姓男子不爽，用腳踹了蘇男的機車，雙方發生口角。
不料，蘇男進包廂找了10餘名友人助陣，把落單的趙男「教訓」一頓；趙男心有不甘，返回後龍後撂來兩車共5人，折返店內包廂報仇。
警方表示，趙男衝入包廂後，即亮出改造手槍嗆聲，並捶打先前動手打他的男子，過程中，趙男還拉槍機意圖開槍恫嚇，不料槍枝卡彈、子彈掉了出來；對方見狀，隨即一擁而上抓住趙男槍枝，兩派人馬展開混戰，雙方從包廂內打到包廂外，除拳腳相向，也拿休閒椅丟砸，趙男手槍甚至被搶走。
趙男等人不敵逃出店外，上車拿出鐵棒反擊，卻又被奪走，遭到圍剿的趙男連車子也被砸。因兩派亂鬥過程僅約10分鐘，警方獲報到場時，雙方人馬都已逃竄無蹤，僅剩被打趴傷重的趙男。
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