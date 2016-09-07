| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉KTV兩派打群架 持槍男左眼被打爆

2016-09-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市一家KTV前天清晨發生兩派年輕人鬥毆，一名持槍耍威的23歲趙姓男子遭對方圍剿，不僅槍被奪走，左眼球也被打爆，有失明之虞。苗栗警分局昨將參與鬥毆的12人傳喚到案，訊後依殺人未遂、重傷害、傷害、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，兩派人馬分別來自苗栗市、後龍鎮，前天凌晨在苗栗市一家KTV飲酒歡唱。「後龍掛」趙男離去時，在門口見「苗栗掛」蘇姓男子不爽，用腳踹了蘇男的機車，雙方發生口角。

不料，蘇男進包廂找了10餘名友人助陣，把落單的趙男「教訓」一頓；趙男心有不甘，返回後龍後撂來兩車共5人，折返店內包廂報仇。

警方表示，趙男衝入包廂後，即亮出改造手槍嗆聲，並捶打先前動手打他的男子，過程中，趙男還拉槍機意圖開槍恫嚇，不料槍枝卡彈、子彈掉了出來；對方見狀，隨即一擁而上抓住趙男槍枝，兩派人馬展開混戰，雙方從包廂內打到包廂外，除拳腳相向，也拿休閒椅丟砸，趙男手槍甚至被搶走。

趙男等人不敵逃出店外，上車拿出鐵棒反擊，卻又被奪走，遭到圍剿的趙男連車子也被砸。因兩派亂鬥過程僅約10分鐘，警方獲報到場時，雙方人馬都已逃竄無蹤，僅剩被打趴傷重的趙男。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍

桃園市八德區國豐一街一家網路公司前，前天深夜10點多發生打群架事件，目擊者表示，42歲林男坐在門口與朋友聊天，突然被10輛車包圍，20多人下車，搶走林男手機嗆聲：「你們明明在同個群組！」隨即持刀、木棒…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈北部〉KTV兩派打群架 持槍男左眼被打爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.