〈北部〉路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍

2016-09-07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區國豐一街一家網路公司前，前天深夜10點多發生打群架事件，目擊者表示，42歲林男坐在門口與朋友聊天，突然被10輛車包圍，20多人下車，搶走林男手機嗆聲：「你們明明在同個群組！」隨即持刀、木棒追砍。消防隊獲報，將受傷的林男送往桃園醫院急救，警方陸續通知8人到案釐清案情，但8人都推稱只是被叫來助陣，不知原因尋仇。

廣興派出所員警前天深夜接獲民眾報案，指國豐一街發生械鬥事件，員警到場只剩林男及16歲邱姓少年，其他人都已駕車逃逸。林男背部、四肢有多處撕裂傷、刀傷，送醫時意識清楚、生命徵象穩定；邱姓少年僅有瘀傷、無大礙，他說，當時突然來了10輛車20多人，搶走林男手機後持刀、棍逞凶。

警方調閱大樓及路口監視器，鎖定車號、車型後，至昨晚已通知26歲林姓犯嫌等8人到案；8人應訊時皆推稱友人「揪」幫忙就前來助陣。