〈北部〉遇詐講不停 警盯10分鐘免失金

2016-09-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕43歲陳姓男子，5日深夜在苗栗縣苑裡鎮一間銀行ATM前，邊拿手機通話、邊操作ATM，正巧巡簽巡邏箱的員警撞見，直覺不尋常，向陳男表示是否需要協助，陳男卻示意員警離開，但員警仍在現場站了約10分鐘。陳男見員警不離開，只好告知是網路購物接到電話，可能被重複扣款，所以操作ATM，警方馬上說是詐騙手法，陳男才恍然大悟。

通霄警分局苑裡分駐所所長謝清海、警員朱致翰巡簽巡邏箱時，見陳男一直講電話，且一邊操作ATM，神色慌張，明顯就是接到詐騙集團電話後，急忙操作提款機，所以向陳男表明是否需要協助；不過，正急著講電話的陳男，卻用手勢要員警離開。

但謝清海、朱致翰擔心陳男受騙，仍站在現場聽陳男通話內容，果然等了約10分鐘，聽到電話彼端要求陳男告知明細表上的存款餘額，謝清海、朱致翰立刻上前告知陳男，這是詐騙電話。

陳男見員警直接表明自己接到詐騙電話，才說是因5月在網路購物，對方稱處理程序出問題，可能造成帳戶被重複扣款，且來電所說的購物時間與商品內容都吻合，才會信以為真。

直到警方耐心說明，陳男才知道自己險遭詐騙，2萬6000多元存款差點就一去不回。