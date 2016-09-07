| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉遇詐講不停 警盯10分鐘免失金

2016-09-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕43歲陳姓男子，5日深夜在苗栗縣苑裡鎮一間銀行ATM前，邊拿手機通話、邊操作ATM，正巧巡簽巡邏箱的員警撞見，直覺不尋常，向陳男表示是否需要協助，陳男卻示意員警離開，但員警仍在現場站了約10分鐘。陳男見員警不離開，只好告知是網路購物接到電話，可能被重複扣款，所以操作ATM，警方馬上說是詐騙手法，陳男才恍然大悟。

通霄警分局苑裡分駐所所長謝清海、警員朱致翰巡簽巡邏箱時，見陳男一直講電話，且一邊操作ATM，神色慌張，明顯就是接到詐騙集團電話後，急忙操作提款機，所以向陳男表明是否需要協助；不過，正急著講電話的陳男，卻用手勢要員警離開。

但謝清海、朱致翰擔心陳男受騙，仍站在現場聽陳男通話內容，果然等了約10分鐘，聽到電話彼端要求陳男告知明細表上的存款餘額，謝清海、朱致翰立刻上前告知陳男，這是詐騙電話。

陳男見員警直接表明自己接到詐騙電話，才說是因5月在網路購物，對方稱處理程序出問題，可能造成帳戶被重複扣款，且來電所說的購物時間與商品內容都吻合，才會信以為真。

直到警方耐心說明，陳男才知道自己險遭詐騙，2萬6000多元存款差點就一去不回。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 網路購物 詐騙
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
8公里免費公車 台一線年底試辦

市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈北部〉遇詐講不停 警盯10分鐘免失金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.