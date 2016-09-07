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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈北部〉挺產銷履歷 百位青農響應溯源制度

2016-09-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕手機刷QR code，就能知道你買的青菜水果打哪來！花蓮區農業改良場今年力推溯源制度，方便消費者直接以行動載具讀取農產品生產追溯條碼（QR code）後，即時獲得產品資訊，目前花蓮約有百位青年農民搶先響應，並且加入產銷履歷行列，除能強化溯源機制，更可提升農產品市場區隔性。

食安風暴曾經席捲全台，近年消費者對於食安要求愈來愈重視，位在生產端的農友們，不得不正視作物品質，以符合國家安全標準，並將生產過程全數透明化，提供消費端的顧客進行農產溯源，了解農產品的栽培方式、採收時間及運銷過程。

花蓮農改場長黃鵬說，百名青農透過教育訓練，陸續參與產銷履歷，盼能達到農產品溯源與降低食安風險的目的，並透過生產追溯條碼，增加生產端與消費端的連結，幫助農民提升對於農產品的責任感與市場約束力。

知名連鎖賣場生鮮部專員黃馨慧強調，消費者對於食材的要求，除了必須吃的好外，更要吃的安全，對於契作農友，廠商都會嚴格教育一定要對自己的農作物負責，並透過溯源標章、產銷履歷，讓消費者直接了解農友的努力及產品的產銷過程。

青農李先生說，台灣農業主要朝向科技數據的管理方式，提升作物生產效率，溯源管理雖然不容易，但卻可以強化產品追溯功能及達到資訊透明化的目標，讓消費者在購買蔬果時，更有保障並能吃得安心，做好「食的把關」。

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