〈北部〉長照2.0計畫座談 憂人力不足

2016-09-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕實現總統蔡英文競選時提出的「長照2.0計畫」，衛福部昨在花蓮舉辦東區座談會，惟花蓮幅員廣、資源又集中北區，與會者憂心人力可能不足，並建議在相關法規上能夠鬆綁。

榮總建議讓醫院也投入

台北榮總玉里分院復健精神科主任鄭淦元說，以玉里鎮為例，人口二萬多，第一線人力不足的問題不需「預見」，現在就是可見的問題！他建議，身心障礙者、初期老人失智、失能老人等三個族群，如果要共同照顧，請把身心障礙復原者作為長照人力的可能性。他說，該院長年實施的老人送餐、居家清潔服務就是由精神障礙復原者所提供！不但可讓身障者自立、也能解決長照人力問題。他也建議，希望長照2.0能鬆綁，讓醫院也能投入，不要限制只有社福機構能做。

瑞穗鄉衛生所代表也說，一百零三年就已經送計畫核定，要做社區長照服務，卻因衛生所四十年的老建築要先符合消防及建管規定才能申請到簽約和補助，導致地方衛生所「想做、卻沒有經費」，希望法規鬆綁。

行政院政務委員林萬億說，2.0版預計自今年十月起試辦，明年一月起實施，服務範圍從長照1.0的八項增加十七項，從最前端的預防失能、健康促進開始，一直到衰弱老人的及早預防、以及後端癌末病人、安寧病人的到宅居家護理、居家服務，因此服務對象估計從五十一萬人擴增到七十三萬八千多人，成長四十四％。

為達到這樣的工作目標，需建立「以社區為基礎的長照服務系統」，分為A、B、C三層級，A級是鄉鎮為單位的「社區整合型服務中心」，B級是多個鄰里村落合用的「複合型日間服務中心」，C級則是「巷弄長照站」，還針對原住民長照設專章，希望建立具原住民文化特色的長照系統。