〈北部〉舊鐵道80店家 促銷送日本機票

2016-09-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所與市區舊鐵道商圈合作，配合中秋節連假，推出「鐵道刮刮迎中秋」商圈促銷活動，共有近八十間商圈店家參與，累計消費滿三九九元，就可兌換刮刮樂，最大獎為長榮航空東京雙人來回機票一組！

新任市長魏嘉賢、市民代表會主席蘇美珠、舊鐵道景觀發展協會理事長陳坤隆等人昨天出席記者會，現場加碼多送八輛腳踏車作為刮刮樂贈品。陳坤隆說，中秋連假共有四天，也是舉家出遊的好日子，以觀光立縣的花蓮將湧入大量遊客，而市區金三角商圈更是許多遊客必逛的地點，為此鐵道商圈從九到十八日止推出刮刮樂活動，在商圈合作店家消費、蓋章取得憑證後，累積消費達三九九元就可以兌換一張刮刮樂。

此外，憑刮刮卡上「兌換精美小禮」還可以玩抽抽樂，兌換精美禮品，部分店家還會加碼贈好禮。活動期間，與當肯娃娃合照上傳舊鐵道商圈臉書專頁，即可參加翰品酒店自助餐餐券抽獎活動。

魏嘉賢說，位於市中心的舊鐵道商圈，就像是台北的西門町一樣，是人潮與流行的匯集地，市公所為了帶動商圈經濟發展，特別舉辦促銷活動，讓民眾在購物同時，也能玩一玩刮刮樂、試試手氣，歡迎民眾踴躍前往商圈消費，刺激經濟也把機票帶回家。