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〈北部〉邁向百年老店 募集商家大改造

2016-09-07

經營逾40年 傳承二代或三代

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「百年老店」金字招牌，永遠最能吸引觀光客的目光，花蓮縣文化局針對在地經營四十年以上、傳承二代或三代以上的花蓮市區店家，舉辦「邁向花蓮市街百年老店培力計畫」，共五個名額，將媒合新創設計師協助老店家進行更新，開創更多獲益，即日起募集中！

走進花蓮市信義街、南京街一帶的街廓，信義街及自由街之間的紅毛溪，過去「溝上人家」形成的商圈還為老花蓮人津津樂道，隨著時代更迭，溝上人家拆除，附近商圈整個沒落，例如信義街上過去還有整排的西服訂製店，現在只剩二、三家。

新創設計師協助改善施做

美國實境節目有「廚神」高登蘭姆齊，替面臨倒閉、經營不善的餐館實施大改造，而花蓮也有許多老店家有同樣需求。花蓮縣文化局長陳淑美說，許多產業都面臨傳承無人的窘境，部份店家雖二、三代有傳人，卻因缺乏資源導致店家營運停滯。

她說，文化局與o’rip生活旅人工作室合作，推出「花蓮市街邁向百年老店培力計畫」，針對不同產業別店家在營運上遭遇的瓶頸，媒合創新設計師、相關領域專家進行營運分析、輔導培力、實際改善施做，希望替老店尋找可能的更新選項，協助產業深化，同時協助店家連結在地特有的歷史及文化，要讓參與的店家把「文化創意」加入經營理念中，盼發揮地方產業群聚效果，一起邁向「百年老店」。

專家進行營運分析及輔導

而今年度先以花蓮市街區的老店家為示範點，未來希望逐步擴展到各鄉鎮，輔導老店加入新創意。

報名即日起至九月十二日中午止，只要是花蓮市區四十年以上的老店家，均可報名，將安排人員到店家現場評選，預計九月十二日下午五點公佈入選五個老店，歡迎上網報名填寫表格goo.gl/vyqHq1，或搜尋臉書粉絲頁「邁向百年老店」，洽詢專線八三三二四二九，o’rip生活旅人工作室。

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  • 花蓮市中華路上名產店林立，但「惠比須」是花蓮薯創始店，店家打出「百年老店」吸引觀光客。（記者王峻祺攝）

    花蓮市中華路上名產店林立，但「惠比須」是花蓮薯創始店，店家打出「百年老店」吸引觀光客。（記者王峻祺攝）

  • 信義街上老西服店充滿古早味的招牌文字，說明店家走過時代的滄桑。 （記者花孟璟攝）

    信義街上老西服店充滿古早味的招牌文字，說明店家走過時代的滄桑。 （記者花孟璟攝）

  • 花蓮市南京街上的蓮香苡麵店已營業半世紀。 （記者花孟璟攝）

    花蓮市南京街上的蓮香苡麵店已營業半世紀。 （記者花孟璟攝）

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