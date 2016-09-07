〈北部〉傳藝委外換手 26日起至年底休園
〔記者江志雄／五結報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區委外經營團隊統一蘭陽藝文公司，營運契約將在本月二十五日終止，將由財團法人全聯善美的文化藝術基金會接手，園區二十六日起休園整修，明年元旦重新開放，以嶄新面貌再出發。
傳藝中心在民國九十一年成立，是文化部附屬機關，主要職掌統籌規劃全國傳統藝術維護、調查、研究、保存、傳承與發展，組織定位以政府機關為主，園區部分設施及推廣業務委託民營為輔，採雙軌並行模式經營。
坐落在五結鄉冬山河畔的傳藝宜蘭園區，九十三年起由統一集團旗下的統一蘭陽藝文公司經營管理，十二年來舉辦的表演活動超過兩萬場次，一年平均有一百二十萬人次入園，一○三年衝上一百三十七萬人次高點，成為縣內遊憩熱點。
全聯善美的文化藝術基金會取得傳藝宜蘭園區經營權，目前已派員進駐，二十六日休園後，將整建園區建物、設計新動線，經營期限十五年，可再續約十年；遊客李小姐期盼傳藝宜蘭園區有新的改變，營造更多的新鮮感。
10日起「感恩獻戲」接力登場
統一蘭陽藝文公司在結束營運之際，推出「感恩獻戲」最終演出節目，向十二年來入園遊客致謝，也期許傳統藝術薪傳之火延續下去。
「感恩獻戲」十日邀請曾獲文化部重要傳統藝術布袋戲類保存者殊榮的陳錫煌掌中劇團，表演傳統戲碼「濟公傳」，高齡八十六歲陳錫煌將上場操偶，展現出神入化技巧；十六日由國家薪傳獎藝師廖瓊枝創辦的薪傳歌仔戲劇團，帶來精彩折子戲「陳三五娘」。
十七日國家文藝獎得主莊進才領軍的漢陽北管劇團，表演「西皮派大戲—洛花河」，以動人愛情故事展現北管戲曲動人風貌；十八日換上五十年代轟動中南部的隆興閣掌中劇團，演出招牌戲碼「五爪金鷹一生傳—月圓人團圓」。
詳情可上「國立傳統藝術中心活動通」網站查詢，洽電：03-9507711轉228。
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