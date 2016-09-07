〈北部〉佛大「寶可夢」迎新生 律師：疑侵權

2016-09-07

佛大：布置廠商會負責

〔記者林敬倫／礁溪報導〕礁溪鄉私立佛光大學昨天舉辦新生入學典禮，校方在會場門口擺設兩隻大型寶可夢氣球玩偶，供學生拍照，被質疑侵權？佛大說，委由廠商布置寶可夢玩偶，責任在廠商，不過律師林國漳認為，學校若明知可能侵權，即使請廠商布置，佛大也須負起共同責任。

昨天佛大入學典禮會場入口，展示皮卡丘、卡比獸兩個大型寶可夢氣球，學務長柳金財說，校方布置寶可夢大型氣球玩偶，是想鼓勵學生勇敢追求寶貴夢想，至於是否侵權，他並不清楚，版權問題由廠商處理。

林國漳表示，著作權法規定，拷貝任何著作，除非經過授權，僅供個人參考、符合合理使用範圍，否則都是觸法，合理使用範圍包含用於公益、無償使用，佛大入學典禮大型寶可夢玩偶，顯然不在合理使用範圍。

林國漳說，校方即便請廠商布置，主要權責在廠商，如果事先得知有侵權疑慮，卻允許布置，校方得負起共同責任，著作權人一旦提告，民事告訴就會成立，可依情節向校方索取一萬到一百萬不等賠償。

刑事部分，林國漳指出，著作權刑事告訴屬告訴乃論，要有著作權人提告，加上被告故意有侵害著作權行為，刑事告訴才會成立，這個部分主要責任就在廠商，恐被處以三年以下有期徒刑，併科七十五萬元以下罰金。

參與新生入學典禮的李同學表示，佛大有跟上趨勢，布置寶可夢玩偶讓人感到新鮮，不過，要是有侵權問題，建議校方趕快撤除。

昨天入學典禮上，學校透過敬師禮、撞鐘、時空膠囊迎接新生，儀式融入民初敬師禮，提醒他們思考尊師重道的傳統價值，也送給新生背包，盼乘載知識與師長們期許，不要入寶山空手而回。

佛大今年新生八百多人，校方期許學生做好事、說好話、存好心、學習好品德、好品質、好品味、重視生命、生活及生涯教育，汲取專業知識，養成優良人格特質。