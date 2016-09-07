| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉佛大「寶可夢」迎新生 律師：疑侵權

2016-09-07

佛大：布置廠商會負責

〔記者林敬倫／礁溪報導〕礁溪鄉私立佛光大學昨天舉辦新生入學典禮，校方在會場門口擺設兩隻大型寶可夢氣球玩偶，供學生拍照，被質疑侵權？佛大說，委由廠商布置寶可夢玩偶，責任在廠商，不過律師林國漳認為，學校若明知可能侵權，即使請廠商布置，佛大也須負起共同責任。

昨天佛大入學典禮會場入口，展示皮卡丘、卡比獸兩個大型寶可夢氣球，學務長柳金財說，校方布置寶可夢大型氣球玩偶，是想鼓勵學生勇敢追求寶貴夢想，至於是否侵權，他並不清楚，版權問題由廠商處理。

林國漳表示，著作權法規定，拷貝任何著作，除非經過授權，僅供個人參考、符合合理使用範圍，否則都是觸法，合理使用範圍包含用於公益、無償使用，佛大入學典禮大型寶可夢玩偶，顯然不在合理使用範圍。

林國漳說，校方即便請廠商布置，主要權責在廠商，如果事先得知有侵權疑慮，卻允許布置，校方得負起共同責任，著作權人一旦提告，民事告訴就會成立，可依情節向校方索取一萬到一百萬不等賠償。

刑事部分，林國漳指出，著作權刑事告訴屬告訴乃論，要有著作權人提告，加上被告故意有侵害著作權行為，刑事告訴才會成立，這個部分主要責任就在廠商，恐被處以三年以下有期徒刑，併科七十五萬元以下罰金。

參與新生入學典禮的李同學表示，佛大有跟上趨勢，布置寶可夢玩偶讓人感到新鮮，不過，要是有侵權問題，建議校方趕快撤除。

昨天入學典禮上，學校透過敬師禮、撞鐘、時空膠囊迎接新生，儀式融入民初敬師禮，提醒他們思考尊師重道的傳統價值，也送給新生背包，盼乘載知識與師長們期許，不要入寶山空手而回。

佛大今年新生八百多人，校方期許學生做好事、說好話、存好心、學習好品德、好品質、好品味、重視生命、生活及生涯教育，汲取專業知識，養成優良人格特質。

廣告
  • 佛大昨安排敬師禮、撞鐘等活動迎新生。（記者林敬倫攝）

    佛大昨安排敬師禮、撞鐘等活動迎新生。（記者林敬倫攝）

  • 佛大迎新典禮會場佈置「寶可夢」玩偶，遭質疑侵權。（記者林敬倫攝）

    佛大迎新典禮會場佈置「寶可夢」玩偶，遭質疑侵權。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佛光大學 新生入學 精靈寶可夢
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
8公里免費公車 台一線年底試辦

市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈北部〉佛大「寶可夢」迎新生 律師：疑侵權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.