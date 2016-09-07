〈北部〉佛大「寶可夢」迎新生 律師：疑侵權
佛大：布置廠商會負責
〔記者林敬倫／礁溪報導〕礁溪鄉私立佛光大學昨天舉辦新生入學典禮，校方在會場門口擺設兩隻大型寶可夢氣球玩偶，供學生拍照，被質疑侵權？佛大說，委由廠商布置寶可夢玩偶，責任在廠商，不過律師林國漳認為，學校若明知可能侵權，即使請廠商布置，佛大也須負起共同責任。
昨天佛大入學典禮會場入口，展示皮卡丘、卡比獸兩個大型寶可夢氣球，學務長柳金財說，校方布置寶可夢大型氣球玩偶，是想鼓勵學生勇敢追求寶貴夢想，至於是否侵權，他並不清楚，版權問題由廠商處理。
林國漳表示，著作權法規定，拷貝任何著作，除非經過授權，僅供個人參考、符合合理使用範圍，否則都是觸法，合理使用範圍包含用於公益、無償使用，佛大入學典禮大型寶可夢玩偶，顯然不在合理使用範圍。
林國漳說，校方即便請廠商布置，主要權責在廠商，如果事先得知有侵權疑慮，卻允許布置，校方得負起共同責任，著作權人一旦提告，民事告訴就會成立，可依情節向校方索取一萬到一百萬不等賠償。
刑事部分，林國漳指出，著作權刑事告訴屬告訴乃論，要有著作權人提告，加上被告故意有侵害著作權行為，刑事告訴才會成立，這個部分主要責任就在廠商，恐被處以三年以下有期徒刑，併科七十五萬元以下罰金。
參與新生入學典禮的李同學表示，佛大有跟上趨勢，布置寶可夢玩偶讓人感到新鮮，不過，要是有侵權問題，建議校方趕快撤除。
昨天入學典禮上，學校透過敬師禮、撞鐘、時空膠囊迎接新生，儀式融入民初敬師禮，提醒他們思考尊師重道的傳統價值，也送給新生背包，盼乘載知識與師長們期許，不要入寶山空手而回。
佛大今年新生八百多人，校方期許學生做好事、說好話、存好心、學習好品德、好品質、好品味、重視生命、生活及生涯教育，汲取專業知識，養成優良人格特質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，…
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 陳文茜辭樂陞獨董 公開信聲稱不知情
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 徐若瑄新書預購秒殺 26年青春全都錄
- 奧運》約旦金牌台灣製造 教練張文賓獲頒國王勛章
- 4578酒杯骨牌 杜拜第130項金氏紀錄
- 偷的比種的快？ 鍾姓農民不種田偷香蕉被逮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT threatens protest over assets
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 陽岱鋼、吳念庭出賽 今日重要賽事預告
- 控大都會司機意圖不軌 女主角出庭強調：我沒錯
- 證券行情表、證券表格
- Note 7全球召回 三星損失10億美元
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》【林保華專欄】香港選舉的幢幢諜影
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 賣假學歷 校長遭查扣還討價：車子還我！
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！
- 還在抓寶可夢？ 在嘉義抓這些可賺錢、護生態
- 詹詠然連3年晉美網混雙4強 感謝台灣球迷熬夜加油
- 天后諾拉瓊絲忙音樂勤做人
- 國道酒駕肇逃 匝道口昏睡被逮
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈幸福商談室〉夫妻之愛 做不做有關係
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 舒淇喜歡鑽研星座 相信玄奇帶來力量
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 杜特蒂粗口辱歐巴馬 美菲會談告吹
- 新提琴女神 演奏如高歌 茱莉亞．費雪10月來台
- 大巨蛋案 北市府關上協商大門
- 亞大女籃12金釵全上 大勝蒙古54分
- 颱風瑪瑙生成 低壓帶籠罩全台防大雨
- 陳建仁訪聖方濟各修道院 參加彌撒
- 民進黨是國民黨附隨組織？ 姚立明：藍營續秀下限
- 毛小孩慘遭夾 1曬死1斷腿
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
標題：〈北部〉佛大「寶可夢」迎新生 律師：疑侵權
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email