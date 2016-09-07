〈北部〉宜蘭垃圾破袋檢查 即起未分類最高罰6千

2016-09-07

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局六月起嚴格執行垃圾車進焚化廠及各鄉鎮市沿線破袋檢查作業，七月再實施生、熟廚餘分類回收，八月份垃圾量與去年同期相比，減少五十三．三五噸，即日起進一步啟動處罰機制，違規者若規勸不聽，將處以一千兩百元以上六千元以下罰鍰。

「今年六月起，焚燒垃圾量明顯減少！」環保局長陳登欽昨在縣務會議報告說，經破袋檢查和生熟廚餘分類雙管齊下，縣內垃圾焚燒量明顯下降，六月份焚化廠平均垃圾進廠量，較去年同期少了七‧六七噸，七月份八‧九四公噸，八月份更減少五十三‧三五噸。

陳登欽說，生、熟廚餘回收量同樣見成效，生、熟廚餘分類政策執行前，每月平均回收八十九‧七八噸，六到八月間增至二○三‧五一噸，生廚餘運往羅東廚餘場回收，熟廚餘則送往養豬場餵豬使用，由於生、熟廚餘被分類出來，垃圾進焚化廠焚燒量明顯下降。

不過，消潔隊員實施破袋檢查時，傳出有人態度不佳不配合；員山鄉長江永和表示，有時候鄉親貪圖方便，嫌分類太麻煩，但請大家想想，如果垃圾車載垃圾進焚化廠處理前，被發現有回收物，整輛運回重新整理，更傷成本和時間，破袋檢查和生、熟廚餘分類是對的政策，雖然一時不便，各鄉鎮市公所還是加強宣導，請民眾養成習慣。

陳登欽說，鄉鎮市公所對違規者有開罰權力，現階段仍以勸導為主，經過討論達成共識，如果有人屢勸不聽，勸導後垃圾裡還有回收物，或生、熟廚餘不分類，將予開罰，依違反廢棄物清理法開單告發。