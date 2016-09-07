〈北部〉71歲嬤好學 考取中餐丙級證照

2016-09-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕七十一歲的陳吳敏，幼年因為家庭環境關係，小學畢業未再升學，四年前孫子開始讀書，她又重新燃燒讀書魂，每天晚上去學校上課；就讀輔大聖心高中進修部餐飲科的她，今年在老師與同學鼓勵下，報名考中餐丙級證照順利通過，她開心的說，「天下無難事，只怕有心人。」

餐飲科老師陳鴻源表示，陳吳敏阿嬤，每天不管晴雨，總是準時上課、沒請過一天假，只有前天因為老公住院請假，向學精神令人感動。

陳吳敏說，因為幼年無法升學，她十分珍惜讀書機會，每天準時上課，中餐丙級證照考試，筆試題庫八百題，廚房實作七十二道菜，她從嫁人後開始煮飯，最多煮給十幾個人吃，烹飪對她來說不是難事；但是筆試包含食品安全、餐飲衛生等，對她來說不簡單，她靠認真讀書希望拚過關。

廚房實作測驗那天，她抽到考題是雞肉絲炒木耳、麻油炒肉片、油炸魚塊，幾個評審在旁邊打分數，她照著老師上課教的步驟處理，順利通過考試。

班長陳美蓮說，陳吳敏上課認真聽講也沒打瞌睡，當真是「活到老學到老」，是她學習的榜樣；老師陳鴻源鼓勵阿嬤要再接再厲，繼續考中式麵食、烘焙丙級證照，阿嬤說只要老師願意教，她全力以赴。