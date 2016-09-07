〈北部〉清潔婦捐微薄所得 助國小貧童

2016-09-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕台東賣菜婦陳樹菊捐款助人的故事，被譽為台灣的驕傲，基隆市深澳國小昨天上演感人故事，從事清潔工作的婦女李美靜，十多年前開始捐款給深澳國小，默默關心學童，令人敬佩。

十多年前開始 捐款深澳國小

今年六十歲的李美靜，從事清潔工作、平日到處去幫人家打掃，賺取微薄所得，十多年前開始捐款給深澳國小，好友聽聞此事也共襄盛舉；李美靜說，她每個月捐出一日所得一千三百元，其他五個好友就隨意捐，每個月湊齊二千五百元存到存錢筒，累積一學期就捐出，這次累積八個月存了兩萬元，昨天捐出。

深澳國小校長蕭玉盞表示，她剛到任學校時，對於李美靜送捐款到學校，既感動又好奇；後來聽學校資深同仁說，才知道李美靜很低調，只想送愛心捐款到學校，其他不願多說，也不願受表揚。

助家逢變故學生 度過難關

蕭玉盞說，後來經過她努力溝通，終於說服李美靜到學校領取感謝狀；蕭玉盞說，校方把李美靜的愛心捐款用在需要幫助的同學身上。以上學期為例，李美靜與好友的捐款幫助家遭變故的學生，度過難關。

市議員韓良圻昨天陪同李美靜到深澳國小捐款兩萬元，韓良圻說，這才是真正的愛台灣，希望能有更多人加入愛心行列。