| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才 天氣不穩 嘉義以南7縣市豪、大雨特報 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉清潔婦捐微薄所得 助國小貧童

2016-09-07

〔記者俞肇福／基隆報導〕台東賣菜婦陳樹菊捐款助人的故事，被譽為台灣的驕傲，基隆市深澳國小昨天上演感人故事，從事清潔工作的婦女李美靜，十多年前開始捐款給深澳國小，默默關心學童，令人敬佩。

十多年前開始 捐款深澳國小

今年六十歲的李美靜，從事清潔工作、平日到處去幫人家打掃，賺取微薄所得，十多年前開始捐款給深澳國小，好友聽聞此事也共襄盛舉；李美靜說，她每個月捐出一日所得一千三百元，其他五個好友就隨意捐，每個月湊齊二千五百元存到存錢筒，累積一學期就捐出，這次累積八個月存了兩萬元，昨天捐出。

深澳國小校長蕭玉盞表示，她剛到任學校時，對於李美靜送捐款到學校，既感動又好奇；後來聽學校資深同仁說，才知道李美靜很低調，只想送愛心捐款到學校，其他不願多說，也不願受表揚。

助家逢變故學生 度過難關

蕭玉盞說，後來經過她努力溝通，終於說服李美靜到學校領取感謝狀；蕭玉盞說，校方把李美靜的愛心捐款用在需要幫助的同學身上。以上學期為例，李美靜與好友的捐款幫助家遭變故的學生，度過難關。

市議員韓良圻昨天陪同李美靜到深澳國小捐款兩萬元，韓良圻說，這才是真正的愛台灣，希望能有更多人加入愛心行列。

廣告
  • 清潔婦人李美靜（右）昨天到深澳國小捐款，由深澳國小校長蕭玉盞（中）接受，市議員韓良圻（左）到場當見證。（記者俞肇福攝）

    清潔婦人李美靜（右）昨天到深澳國小捐款，由深澳國小校長蕭玉盞（中）接受，市議員韓良圻（左）到場當見證。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心捐款 捐款
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
8公里免費公車 台一線年底試辦

市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈北部〉清潔婦捐微薄所得 助國小貧童


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.