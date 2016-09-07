〈北部〉清潔婦捐微薄所得 助國小貧童
2016-09-07
〔記者俞肇福／基隆報導〕台東賣菜婦陳樹菊捐款助人的故事，被譽為台灣的驕傲，基隆市深澳國小昨天上演感人故事，從事清潔工作的婦女李美靜，十多年前開始捐款給深澳國小，默默關心學童，令人敬佩。
十多年前開始 捐款深澳國小
今年六十歲的李美靜，從事清潔工作、平日到處去幫人家打掃，賺取微薄所得，十多年前開始捐款給深澳國小，好友聽聞此事也共襄盛舉；李美靜說，她每個月捐出一日所得一千三百元，其他五個好友就隨意捐，每個月湊齊二千五百元存到存錢筒，累積一學期就捐出，這次累積八個月存了兩萬元，昨天捐出。
深澳國小校長蕭玉盞表示，她剛到任學校時，對於李美靜送捐款到學校，既感動又好奇；後來聽學校資深同仁說，才知道李美靜很低調，只想送愛心捐款到學校，其他不願多說，也不願受表揚。
助家逢變故學生 度過難關
蕭玉盞說，後來經過她努力溝通，終於說服李美靜到學校領取感謝狀；蕭玉盞說，校方把李美靜的愛心捐款用在需要幫助的同學身上。以上學期為例，李美靜與好友的捐款幫助家遭變故的學生，度過難關。
市議員韓良圻昨天陪同李美靜到深澳國小捐款兩萬元，韓良圻說，這才是真正的愛台灣，希望能有更多人加入愛心行列。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
8公里免費公車 台一線年底試辦
市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 陳文茜辭樂陞獨董 公開信聲稱不知情
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 徐若瑄新書預購秒殺 26年青春全都錄
- 奧運》約旦金牌台灣製造 教練張文賓獲頒國王勛章
- 4578酒杯骨牌 杜拜第130項金氏紀錄
- 偷的比種的快？ 鍾姓農民不種田偷香蕉被逮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT threatens protest over assets
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 陽岱鋼、吳念庭出賽 今日重要賽事預告
- 控大都會司機意圖不軌 女主角出庭強調：我沒錯
- 證券行情表、證券表格
- Note 7全球召回 三星損失10億美元
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》【林保華專欄】香港選舉的幢幢諜影
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 賣假學歷 校長遭查扣還討價：車子還我！
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！
- 還在抓寶可夢？ 在嘉義抓這些可賺錢、護生態
- 詹詠然連3年晉美網混雙4強 感謝台灣球迷熬夜加油
- 天后諾拉瓊絲忙音樂勤做人
- 國道酒駕肇逃 匝道口昏睡被逮
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈幸福商談室〉夫妻之愛 做不做有關係
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 舒淇喜歡鑽研星座 相信玄奇帶來力量
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 杜特蒂粗口辱歐巴馬 美菲會談告吹
- 新提琴女神 演奏如高歌 茱莉亞．費雪10月來台
- 大巨蛋案 北市府關上協商大門
- 亞大女籃12金釵全上 大勝蒙古54分
- 颱風瑪瑙生成 低壓帶籠罩全台防大雨
- 陳建仁訪聖方濟各修道院 參加彌撒
- 民進黨是國民黨附隨組織？ 姚立明：藍營續秀下限
- 毛小孩慘遭夾 1曬死1斷腿
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉清潔婦捐微薄所得 助國小貧童
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分