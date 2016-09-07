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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈北部〉平安亭清朝石獅 可望列古文物

2016-09-07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆獅球嶺半山腰平安亭，毀損嚴重，基隆市文化局與國有財產署相關單位勘查，目前沒有立即危險，但必須加強維護管理，兩座清朝光緒年間的石獅子，可望登錄為古文物，至於平安亭已納入文化資產普查範圍，待專業單位普查完成後再審議其文化資產部分。

文化局剛完成獅球嶺砲台擴大指定範圍調查研究，專業單位建議將石階兩側石獅與平安亭，納入文化資產保存區維護管理保存。

通往平安宮、獅球嶺砲台途中的平安亭，造型古樸，路階旁有對石獅，胸前掛的如意牌，依稀還看得到光緒元年字跡。平安亭屋頂傾頹，地方人士希望儘速搶修，保存文化。

文化局副局長李添慶日前會同地主國有財產局、仁愛區公所等單位前往勘查，初步認為樑柱裂縫多為直向，沒有橫向裂痕，目前沒有立即性危險，除非有大地震，屋頂局部崩塌，有樹根共生不致於整個塌下來。

平安宮廟祝陳宏熙希望能儘速原貌修復；書院里長林文肯表示基於安全考量，儘速整修。

國有財產署基隆辦事處人員同意，必要時區公所可申請撥用。

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  • 平安亭旁一對石獅是清光緒年間所設，可望列為古文物保存。（記者盧賢秀攝）

    平安亭旁一對石獅是清光緒年間所設，可望列為古文物保存。（記者盧賢秀攝）

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