〈北部〉獅球嶺砲台古蹟 東西砲台擬列入
〔記者盧賢秀／基隆報導〕佇立在基隆獅球嶺上市定古蹟獅球嶺砲台，是守護基隆港最後一道防線！但砲台群之中僅中央砲台指定為市定古蹟，東、西砲台被遺棄在荒野中，基隆市文化局已完成獅球嶺砲台擴大指定範圍調查研究，擬將東、西兩座砲台及沿線防禦設施都納入古蹟範圍，劃設文化資產保存區，逐一整修補強。
砲台群居高臨下 守護基隆港
基隆獅球嶺砲台群位在中山高速公路起點上方，是清朝劉銘傳時期聘請英籍技師所設計、建造，居高臨下，守護著基隆港，清朝時曾阻擋法軍直驅台北盆地的重要防線。保留較完整的中央砲台在民國七十四年公告為市定古蹟，一般人以為獅球嶺砲台只有這一座，很多人不知道還有東、西砲台，連成一防衛陣線。
東砲台彈藥庫 被樹根包覆
幾年前登山客發現在山嶺稜線上還保留有東西砲台、彈藥庫和碉堡等設施，分屬於清朝、日治時代等不同時代建造，被淹沒在荒煙蔓草中，東砲台彈藥庫出入口被樹根包覆，若非內行人根本不知道是清朝時期的古蹟，曾被喻為台灣版吳哥窟。
文化局委託專業單位調查，要將獅球嶺砲台區範圍擴大，將東、西砲台區和沿線的軍事場域都納入。古蹟損壞較嚴重部分以殘跡保存，東砲台雖被樹根攀附，對古蹟有傷害卻也形成支撐共生的現象，只要適度清理截枝，可以減輕古蹟負荷。
三座砲台 可透過步道串聯
此外建議三座砲台透過完整步道串聯，讓民眾可以接近砲台，中央砲台至西砲台較平緩，列為一般級步道，往東砲台步道較險峻，列為挑戰級步道，登山步或經申請才能進入。
文化局文化資產科長郭麗雅指出，獅球嶺砲台擴大指定範圍，將提報古蹟審議委員會審議，同時也將與附近的市定古蹟劉銘傳隧道銜接。
市議員游祥耀和莊榮欽表示，砲台是基隆特殊的文化資產，應一步步整理，有助於發展休閒觀光。基隆部落客羅Billy曾經寫過一系列砲台文章，提醒各界重視獅球嶺東、西砲台，獲選文建會文化旅遊達人。
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