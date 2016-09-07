〈北部〉藍帶學院糕點師 龍德家商授藝
2016-09-07
〔記者蔡政珉／苑裡報導〕這個老師不一樣！苑裡鎮私立龍德家商這學期聘請曾在法國巴黎藍帶廚藝學院及澳洲藍帶廚藝學院學習糕點技藝的黃紘燊，前來傳授一身好手藝，希望讓餐飲科的學生學得技藝，培養更多餐飲人才。
「高職階段就是培養基本功。」黃紘燊說，高職餐飲科學生算是剛入門，培養扎實基本功格外重要，小從刷盤子做起，從小細節就能看出對這個行業和專業的用心與熱情。
今年四十六歲的黃紘燊，國中畢業後就到糕餅店當學徒，但他深知人外有人的道理，後來學有所成，自己創業開店，為了精進手藝，二十八歲時自費前往法國藍帶廚藝學院學習法式糕點，由於語言不通，又聘請翻譯，前後花了四百萬，等於把創業賺到的錢都投進去。
黃紘燊說，他回國後有機緣進入多家知名飯店當點心主廚，不過學無止境，三十九歲時他又前往澳洲學習。
黃紘燊今年才結束在澳門餐廳的工作，決定要把手藝傳給年輕學子，本來已有大專院校邀請他前往任教，不過黃紘燊認為，大專院校已經有不少名師，他加入不過錦上添花，決定到比較偏鄉的苑裡小鎮任教。
黃紘燊謙虛地說，他不是名師，但是有感於苗栗縣的資源不若其他都會區，他想起當學徒時，師傅大都會藏招，機會要靠自己主動找，他希望除了傳授技術外，也能把自己的學習歷程傳給年輕學子，一步一腳印去找到自己夢想的天空。
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