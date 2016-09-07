〈北部〉助學子愛心餐 佛光山基金會捐80萬

2016-09-07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕財團法人佛光山慈悲社會福利基金會與苗縣府共同推動「人間有情．佛光有愛」—弱勢家戶熱食計畫，發放三餐愛心餐券，昨天捐贈八十萬元餐券，由縣長徐耀昌代表接受，預計有九所國中小學、一萬四千七百九十二人次學生受惠。徐耀昌也希望企業界及各界善心人士，能響應熱食計畫，讓弱勢家庭獲得更多的溫暖與幫助。

縣府教育處長劉火欽指出，這項計畫提供弱勢學生三餐熱食券分為五十元早餐券及七十元的午晚餐券兩種，學生可憑餐券至學校合作的早餐店、自助餐、麵食小吃或超商，享用愛心熱食。

佛光山基金會去年捐贈苗縣七校三餐愛心餐券八十萬元，有一萬三千人次學生受惠。今年共有士林國小、西湖國小瑞湖分校、大南國小、烏眉國小、南河國小、海寶國小、福興武術國中小、南庄國中及致民國中等九校受贈。

佛光山慈善院院長依來法師，昨天率同多位師父到縣府捐贈八十萬元熱食券，由徐耀昌代表接受。

徐耀昌說，偏鄉的孩子常因家境困苦，或是父母忙於工作沒時間料理三餐，而餓肚子上學，佛光人關懷弱勢，捐贈熱食券，讓偏鄉的清寒學子不用為三餐煩惱，更激勵他們可以努力學習。

依來法師指出，雖然是一份餐券，卻是傳遞無限寬廣的愛，希望藉此喚起社會大眾共同關心清寒弱勢家庭，成為支持孩童成長的力量。