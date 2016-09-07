〈北部〉助學子愛心餐 佛光山基金會捐80萬
2016-09-07
〔記者張勳騰／苗栗報導〕財團法人佛光山慈悲社會福利基金會與苗縣府共同推動「人間有情．佛光有愛」—弱勢家戶熱食計畫，發放三餐愛心餐券，昨天捐贈八十萬元餐券，由縣長徐耀昌代表接受，預計有九所國中小學、一萬四千七百九十二人次學生受惠。徐耀昌也希望企業界及各界善心人士，能響應熱食計畫，讓弱勢家庭獲得更多的溫暖與幫助。
縣府教育處長劉火欽指出，這項計畫提供弱勢學生三餐熱食券分為五十元早餐券及七十元的午晚餐券兩種，學生可憑餐券至學校合作的早餐店、自助餐、麵食小吃或超商，享用愛心熱食。
佛光山基金會去年捐贈苗縣七校三餐愛心餐券八十萬元，有一萬三千人次學生受惠。今年共有士林國小、西湖國小瑞湖分校、大南國小、烏眉國小、南河國小、海寶國小、福興武術國中小、南庄國中及致民國中等九校受贈。
佛光山慈善院院長依來法師，昨天率同多位師父到縣府捐贈八十萬元熱食券，由徐耀昌代表接受。
徐耀昌說，偏鄉的孩子常因家境困苦，或是父母忙於工作沒時間料理三餐，而餓肚子上學，佛光人關懷弱勢，捐贈熱食券，讓偏鄉的清寒學子不用為三餐煩惱，更激勵他們可以努力學習。
依來法師指出，雖然是一份餐券，卻是傳遞無限寬廣的愛，希望藉此喚起社會大眾共同關心清寒弱勢家庭，成為支持孩童成長的力量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍
桃園市八德區國豐一街一家網路公司前，前天深夜10點多發生打群架事件，目擊者表示，42歲林男坐在門口與朋友聊天，突然被10輛車包圍，20多人下車，搶走林男手機嗆聲：「你們明明在同個群組！」隨即持刀、木棒…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 湖南蟲／不存在之物
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 陶子重返3金舞台 獨挑樑主持金馬
- 三高+三好 「桃園半馬」吸引國手
- 害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 明年起14國包裹郵資調漲19至130％
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 美9月升息否？ 高盛大摩打對台
- 放學被擄 國三女尿遁脫離魔掌
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 陳建寧熊抱愛女曬父愛
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%
- 化粧品廣告 禁止再打空污牌
- MP阿翔彌補愛妻 度假專屬神攝手
- 聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 兆豐案懲處 決提早、分批公布
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 自衛過當? 網友看法兩極
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》何必卑躬屈膝？
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 田中「守」住12勝 洋基季後夢未滅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉助學子愛心餐 佛光山基金會捐80萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分