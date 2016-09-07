〈北部〉苑裡國小陸橋被批髒 還有大便
2016-09-07
〔記者蔡政珉／苑裡報導〕苑裡鎮公所接獲鎮民反映，指苑裡國小前陸橋相當髒亂，使用過的餐盒、飲料罐、菸蒂棄置一地，最誇張的是竟有大便，懷疑有人在陸橋上大便。苑裡鎮公所派員前往清理打掃，但也強調，主管單位是苑裡國小，有賴校方管理。
苑裡國小表示，會要求工友、替代役男定期前往巡視陸橋，是否出現髒亂狀況，發現後會立刻清理，保持整潔也保障學童安全。
民眾指出，看到有菸蒂及餐盒等，代表可能有人聚集在陸橋上，不管是否在學童上下課期間駐留，難免會擔心學童安全及造成不良示範。苑裡國小坦言，確實有疑慮，將加強陸橋的巡視，保障學童安全
不過，針對民眾質疑陸橋上有「人」上大號，代為清理的苑裡鎮公所清潔隊指出，確實發現菸蒂、餐盒、乾掉的排泄物等，不過「大便」是否為人體排出或是流浪動物所遺留，因為當時忙著清理，無法判斷。
有民眾指出，很少看到流浪狗爬上陸橋，由於遺留的排泄物和菸蒂等物品被亂丟一地，容易讓人聯想有相關性，陸橋這麼髒也有礙觀瞻，盼主管單位定期清理。
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