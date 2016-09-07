〈北部〉避免犬貓棄養潮 縣府祭重罰

2016-09-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣生態保育暨教育中心可容納約三百隻流浪動物，但縣內平均每個月就有近百隻流浪動物被收容，加上明年「零安樂」上路，園區不出三個月即「客滿」；縣府動物保護防疫所表示，縣府將積極辦理出養，讓流浪犬貓能有新的歸宿；另外，也針對棄養、虐待、傷害和未善盡醫療責任的飼主，訂定三到十五萬元的重罰。

動防所表示，近年來，動防所與動保協會、團體合作辦理出養，獲得不錯效果。一○三年的出養率為卅．五％，到一○四年已達六十一％，成長一倍；今年五月，動防所也在所內開設「寵物認養平台」，每週一到六上午開放認養，累計今年認養率達四十二％。

動防所指出，除了寵物平台，動防所也不定期、不定點巡迴鄉鎮市辦理認養活動，未來計畫朝定點、定期常態辦理，提升犬貓認領養率。

因「零安樂」政策，恐衍生棄養潮，動防所也表示，縣務會議已於三月廿一日通過苗栗縣犬貓管理辦法並公告實施，針對棄養、虐待、傷害和未善盡醫療責任的飼主，可罰三到十五萬元。

動防所表示，民眾發現違反動物保護法行為者及未盡犬貓照顧責任的飼主，可敘明事實或檢具證據資料，向動防所檢舉，經查明屬實者，可獲檢舉獎金。