〈北部〉苗縣生態保育中心動工 力拚零安樂

2016-09-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣生態保育暨教育中心工程，從選址、發包歷經一波三折，昨天終於舉辦動工典禮，一期工程預計明年二月完工，跟上中央政府「零安樂」政策。縣府也期許中心建置後，不僅提升收容犬貓福祉，並透過生態保育教育及觀光功能，將苗栗打造成友善動物城市。

將結合教育及觀光功能

因應動物保護法一○六年零安樂政策，縣府爭取農委會補助，設立生態保育暨教育中心，將野生動物、流浪犬貓等合併收容。園區地點原本規劃在後龍鎮大山地區，但引發居民反彈，經縣府農業處評估後，選定銅鑼鄉福興村的後龍溪畔。

縣府之後將工程上網公告招標，但因縣府財政窘困，得標廠商需透過縣府融資平台請款，得自行吸收四％利息，疑似因此乏人問津，沒有廠商投標；經農業處積極尋求廠商投標，昨天終於動工。

縣長徐耀昌、農委會技正鄭祝菁及多名議員、鄉鎮長、鄉民代表、苗栗縣獸醫師公會、愛貓保護協會等共同焚香祝禱，並持鏟動土，祈求工程順利。

全區完工可收容約300隻

農業處長許滿顯表示，園區占地約一．五公頃，將分為野生動物、流浪動物兩個區塊，工程將分兩期執行，第一期完成後可收容獼猴、石虎、猛禽類，並設有生態保育行政區及容量約一百隻的犬貓動物收容區；第二期將犬貓動物收容區擴充增加約二百隻。

許滿顯說，園區收容量每一百隻至少會設一名獸醫，每收容四十隻至少會設一名工作人員，讓被收容的動物獲得妥善照顧，未來規劃與國立苗栗農工合作，提供學生實習場所，由於園區一旁有縣府的樹木銀行及安全舒適的綠地空間，可提供訪客和寵物互動運動休憩，未來可串連苗栗生態觀光旅遊路線，增加地方觀光效益。

徐耀昌表示，生態保育及教育中心建置後，將改善收容環境及強化動物保護教育宣導功能；同時也呼籲喜愛貓、犬的民眾，「愛牠就不要虐待牠、棄養牠」，尊重生命，才能落實動物保護。