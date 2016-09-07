〈北部〉竹縣》校長老師組團 唱客家歌感動粉絲

2016-09-07

考取街頭藝人證照

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣大坪國小校長彭銘君、教育工作者戴玉珍組成「享樂10弦樂團」，還考取街頭藝人證照，最近假日在竹東鎮蕭如松藝術園區裡演唱客家歌曲，吸引不少人到場欣賞，還有粉絲帶老爸、老媽去聽了後，感動得特別寫信向他們致謝。

女為父母寫信道謝

「支支動聽的客語歌曲，也讓每位聽眾沉醉在每一首歌的旋律中，戴老師的歌聲，讓老爸、老媽聽在心裡，忘不了。」彭小姐用傳統手寫信，表達她和家人對享樂10弦樂團的支持和感謝，讓彭銘君、戴玉珍大受感動。

彭銘君說，他和戴玉珍都喜愛音樂，也都是客家鄉親，他們發現，客家音樂的潛在聽眾其實不少，因此經常在演出中穿插客語歌曲，沒想到大獲好評，最近獲新竹縣文化局邀請，參加紀念美術大師蕭如松的「松風四部曲」演出。

在蕭如松園區演出

最近假日下午，彭銘君、戴玉珍在蕭如松藝術園區的「松風之歌」客家原創音樂演唱，每場一個半小時，吸引不少鄉親專程到場聆聽，接下來的場次分別為九月十一日、十七日、二十五日及十月一日。