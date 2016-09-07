| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市國中生 也有專屬置物櫃了

2016-09-07

〔記者洪美秀／新竹報導〕讓書包不再是沉重的負擔！新竹市府去年啟動國小學生「一萬個櫃子計畫」，今年進行第二個一萬個櫃子計畫，為國中生設置物櫃。市長林智堅昨天參訪虎林國中，看到有學生在櫃子裡放棒球球具，還有人放畫冊及畫筆；多數學生直說，有櫃子超棒的，不用每天背很重，也有了自己的秘密小天地。

林智堅說，去年已在市轄二十九所國小設置一萬一千零八十三個櫃子，讓每個國小學生都擁有自己的置物櫃，今年接續在市轄十五所國中設置一萬兩千三百六十二個櫃子。這是竹市的創新做為，希望減輕書包重量，讓上學更快樂。

林智堅說，有了置物櫃，也代表學生自我管理的開始。昨天他詢問虎林國中生怎麼使用置物櫃？有女學生分享說，她放了畫筆及畫冊，想畫時，隨時可拿出來，還展示還沒畫好的「武松」布袋戲偶和畫作。

學生楊健聖的置物櫃裡放了棒球練習手套、釘鞋及打擊帽，他開心地說，超棒的，球具不用家裡、學校帶來帶去！

教育處長謝傳崇說，教室是家的延伸，置物櫃可讓孩子放置書本、教具，更可養成善用空間的觀念。市府去年投入五百一十七萬九千多元，完成國小置物櫃建置，今年再投入四百三十七萬元，在各國中設置物櫃，完成率百分之百，期許櫃子能成為學生創意、學習的專屬新天地。

廣告
  • 新竹市政府為市轄15所國中設置學生置物櫃，虎林國中學生跟市長林智堅分享裡面放了什麼私房「寶貝」。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府為市轄15所國中設置學生置物櫃，虎林國中學生跟市長林智堅分享裡面放了什麼私房「寶貝」。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍

桃園市八德區國豐一街一家網路公司前，前天深夜10點多發生打群架事件，目擊者表示，42歲林男坐在門口與朋友聊天，突然被10輛車包圍，20多人下車，搶走林男手機嗆聲：「你們明明在同個群組！」隨即持刀、木棒…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：〈北部〉竹市國中生 也有專屬置物櫃了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.