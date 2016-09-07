〈北部〉竹市國中生 也有專屬置物櫃了

2016-09-07

〔記者洪美秀／新竹報導〕讓書包不再是沉重的負擔！新竹市府去年啟動國小學生「一萬個櫃子計畫」，今年進行第二個一萬個櫃子計畫，為國中生設置物櫃。市長林智堅昨天參訪虎林國中，看到有學生在櫃子裡放棒球球具，還有人放畫冊及畫筆；多數學生直說，有櫃子超棒的，不用每天背很重，也有了自己的秘密小天地。

林智堅說，去年已在市轄二十九所國小設置一萬一千零八十三個櫃子，讓每個國小學生都擁有自己的置物櫃，今年接續在市轄十五所國中設置一萬兩千三百六十二個櫃子。這是竹市的創新做為，希望減輕書包重量，讓上學更快樂。

林智堅說，有了置物櫃，也代表學生自我管理的開始。昨天他詢問虎林國中生怎麼使用置物櫃？有女學生分享說，她放了畫筆及畫冊，想畫時，隨時可拿出來，還展示還沒畫好的「武松」布袋戲偶和畫作。

學生楊健聖的置物櫃裡放了棒球練習手套、釘鞋及打擊帽，他開心地說，超棒的，球具不用家裡、學校帶來帶去！

教育處長謝傳崇說，教室是家的延伸，置物櫃可讓孩子放置書本、教具，更可養成善用空間的觀念。市府去年投入五百一十七萬九千多元，完成國小置物櫃建置，今年再投入四百三十七萬元，在各國中設置物櫃，完成率百分之百，期許櫃子能成為學生創意、學習的專屬新天地。