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〈北部〉竹市》年輕文化團體 注入古城新生機

2016-09-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市擁有新舊交融的城區型態，過去因為科學園區設立，標榜科技城，但這幾年，年輕人開始反思在地文化，新興文化團體悄悄生根，展現熱力、能量以及對竹塹古城文化的期待。

位為北門大街的「亭仔角」，是一群熱愛新竹的青年成立的文化工作室，他們也發行雜誌《貢丸湯》，介紹新竹市在地庶民文化及特色。他們把百年北門街老屋改裝為古城的文化藝術殿堂，反思、討論、創新與著根深耕，打造不一樣的文化場域，與北門大街林立的餐飲、老店新舊交融。

亭仔角對面的「周益記」市定古蹟，屋主也自發舉辦活動，探討北門大街的興衰與未來展望。

經常舉辦藝文講座及展覽的「江山藝改所」，也由年輕人經營，透過文化思維的傳遞和文人相聚的對話激盪，有如新竹市的文化沙龍講堂，每晚都聚集不少青年，探討、描繪新竹市的未來想像。

還有一群年輕人成立民間團體「老屋發展處」，長期關注新竹市老屋的現況與未來，期許舊城區老屋在都更誘惑下，保留歷史記憶，也監督政府單位，對待文化資產能更友善、積極。

這些年輕的文化團體和新血或有不同呈現方式，但都讓竹塹古城活躍起來，充滿文化生機與能量。

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