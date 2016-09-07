〈北部〉守護竹市老屋 民團揪單車巡禮

2016-09-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕日治時期的新竹保甲訓練所二日遭到無預警拆除，民間文化團體「新竹市老屋發展處」發起「ubike巡竹市一級老屋」活動，邀請市民十一日下午一起騎車深度巡訪、認識老屋的文化資產價值，做為未來監督市府是否積極保護及活化利用的參考。

老屋發展處日前舉辦「新竹市十大老店屋票選」，選出屋齡七十年以上、仍繼續營業的老店屋，它們代表了新竹市傳統產業與歷史街屋建築，為了讓市民認識、了解這些老屋及老店屋所在之處及故事，因此發起的ubike巡竹市一級老屋活動。

11日下午 在新竹轉運站集合

老屋發展處說，單車巡老屋，週日下午一點半在剛啟用的新竹轉運站集合，帶領大家巡視附近的高階警察宿舍及周邊歷史建築，接著到舊城區進行老屋巡禮，探訪十大老店屋及台灣銀行新竹支店的兆豐銀行舊址等等，一起深度認識老屋特色。

老屋發展處說，新竹保甲訓練所遭到無預警拆除，等於宣告文化資產只能被政府單方面決定有無保存價值，但這不應由委員片面決議，應增加公民參與力量！期許這次巡老屋活動可以喚起公民參與意識，未來不管是老屋面臨都更拆除或文化資產審議，都能有更多來自民間的聲音。

如果遇雨，當天早上決定是否順延，詳情可參閱臉書： https://www.facebook.com/hsinchu.heritage/公告。