〈北部〉世大運》足球場在竹縣 4度流標
〔記者廖雪茹、黃美珠／竹縣報導〕急！台北世大運明年八月登場，時間剩不到一年，但新竹縣政府配合支援的三個場館、四項競賽中，將斥資兩億七千萬元打造國際足球賽場的第二運動場，迄今仍沒動靜，昨天第四次開標也流標，北市府和竹縣府將在確認工程細節後，儘快再辦理招標。至於縣立游泳館和體育館維修工程，已於八月底順利標出。
台北市長柯文哲四月二十九日曾來新竹縣訪視世大運場館，縣府簡報說，各場館已進入細部設計階段，只等北市府和體育署核撥補助款，預定五月招標，七月動工，明年元月完工，以供後續辦理測試賽。但實際進度卻延後約四個月，足球場工程甚至尚未標出。
縣府教育處說，縣立游泳館支援水球比賽，施作輕隔間、過濾設備等，而體育館支援柔道和武術，整修空調、地板、觀眾席和照明設備等工程已在八月底決標，預定明年二月竣工，預期可趕在四月底全數完成。
第二運動場支援足球賽事，除了原有的五百個觀眾席位，另新建一座兩千五百席觀眾台、鋪設人工草皮並改善照明設備，上月辦理第三次投標，有一家廠商通過資格審查，進入議價階段，最後還是廢標；昨天第四次開標，無人投標。
工務處說，足球場工期二百五十個工作天，但工程流標，觀眾台等硬體建設又得視天候狀況進行，時間急迫。本案尚有國際認證的作業，將請北市府儘快確認，再加速辦理招標，希望能趕上世大運開賽前完工及驗收。
毗鄰第二運動場的台大竹北分部，也配合世大運新闢一座足球練習場，台大說，工程已決標，近期動工。
另外，比賽期間將有大批各國選手及工作人員湧入，縣府昨天也假想、模擬新型Ａ型流感及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）疫情，疑似在縣內爆發，桌上兵棋推演防疫。
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