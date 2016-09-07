〈北部〉縣府改「統籌稅款分配比」 竹北喊不公
從85％餘額均分 調為95％
〔記者黃美珠／竹縣報導〕明年預算正在編列中，錢不夠用的新竹縣政府，正跟境內「首富」竹北市展開搶錢大作戰！縣務會議修正通過「新竹縣縣統籌分配稅款分配辦法」，不需議會同意，明年起，縣統籌分配稅款扣除補足各鄉鎮財政缺口後，所剩金額原本八十五％給十三鄉鎮市均分，將調高為九十五％，這讓人口、房子、「貢獻」都最多的竹北很不滿，但得利的十二個鄉鎮則默默稱「讚」。
竹北市長何淦銘直言「很難接受」。臉書粉絲頁「看見竹北」近日也用「縣府吃我們竹北夠夠？」為題，請大家公開留言，覺得「合理」留言1，「不合理」2，結果一面倒是「2」！
縣府說明，縣統籌分配稅款來源有三：從地價、房屋及契稅各抽兩成組成。過去十一年來，這筆錢優先拿來補足十三鄉鎮市短差的財政缺口，剩下的，拿八十五％給各鄉鎮市均分，五％用來獎勵開源績效績優者，十％則依各鄉鎮市徵得前述稅金金額，分配回各鄉鎮市。
修正的分配辦法，把這十％改為「平均分給十三鄉鎮市」。換言之，從明年預算開始，縣統籌分配稅款扣掉彌補各鄉鎮財政缺口後，所剩的九十五％都將均分使用，五％維持做開源獎補助。
縣府說，竹北高度都市化後，依舊制分配，光十％部分一年就能分到一千三百多萬，但五峰只能分到一萬三千元，尖石也只有兩萬三千元。
縣府：調盈濟虛 竹北沒虧
若沿用舊制，各鄉親市將呈現富者越富、貧者越貧的現象，對全縣整體發展不利，也違背財劃法、縣統籌分配辦法「調盈濟虛」均衡區域發展的精神。
縣府估算，修正後，竹北雖然因此少分配到一千多萬，但已配套調漲了「非自住房屋稅率」、「房屋標準單價」及「地段率」，竹北明年房屋稅就可望增加至少四千萬，而且，這是只要有房都要繳，不可能短少。
市長：光房屋稅 就少1200萬
何淦銘則駁斥說，稅基擴大，交易就會下降。以今年上半年契稅來說，竹北就短少了七千萬。分配方式一旦改變，他粗估，光是房屋稅，竹北就會少分配到一千兩百萬。
他也抱怨，縣府到處把竹北境內的停車場ＢＯＴ出去，事先沒有知會，更別提跟公所商討分配或回饋機制！別鄉鎮的市地重劃都獲一定比例回饋，竹北境內的市地重劃案卻什麼都沒有，只落得重劃後公設要公所接收、管理、維護，真的很不公平！
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標題：〈北部〉縣府改「統籌稅款分配比」 竹北喊不公
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