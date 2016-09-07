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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉土地公文化節 週六千人踩街

2016-09-07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市土地公文化節系列活動十、十一日將在藝文廣場登場，市長鄭文燦昨天在活動倒數造勢記者會上表示，土地公是台灣的重要信仰，桃園土地公文化節也已邁入第十年，是獨特的在地文化活動，也祈求土地公保佑桃園平安大發展。

鄭文燦表示，桃園區是全桃園土地面積最小的，但土地公廟密度最高，約有三百座，希望透過土地公文化節，讓大家認識民俗信仰與常民文化。

週六下午四點將舉行踩街遶境，鄭文燦說，會有一百二十尊土地公參與遶境祈福、一千五百位市民參與踩街，是歷年規模最大。這次也組成YouBike前導車隊，取台語諧音意指「YouBike有保庇」（有拜有保佑）。

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  • 市長鄭文燦（中）與小朋友裝扮的土地公、土地婆一起發送「發財金」給民眾。 （記者陳昀攝）

    市長鄭文燦（中）與小朋友裝扮的土地公、土地婆一起發送「發財金」給民眾。 （記者陳昀攝）

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