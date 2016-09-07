〈北部〉土地公文化節 週六千人踩街
2016-09-07
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市土地公文化節系列活動十、十一日將在藝文廣場登場，市長鄭文燦昨天在活動倒數造勢記者會上表示，土地公是台灣的重要信仰，桃園土地公文化節也已邁入第十年，是獨特的在地文化活動，也祈求土地公保佑桃園平安大發展。
鄭文燦表示，桃園區是全桃園土地面積最小的，但土地公廟密度最高，約有三百座，希望透過土地公文化節，讓大家認識民俗信仰與常民文化。
週六下午四點將舉行踩街遶境，鄭文燦說，會有一百二十尊土地公參與遶境祈福、一千五百位市民參與踩街，是歷年規模最大。這次也組成YouBike前導車隊，取台語諧音意指「YouBike有保庇」（有拜有保佑）。
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