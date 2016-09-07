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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈北部〉8公里免費公車 台一線年底試辦

2016-09-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通局長高邦基昨天在市議會就「八公里免費公車」進行專案報告時表示，今年底前台一線從龜山到楊梅的二十六條公車路線試辦八公里免費，只有持市民卡搭車才能享有優惠，搭車逾八公里者，每公里以二．五八元計價，以一路公車為例，中壢到桃園十二公里，扣除八公里免費，民眾只要負擔十元左右，比現行票價三十六元便宜許多。

市議員們紛紛對「八公里免費公車」政策提出建議，李柏坊認為，民眾若只搭乘一公里，也按八公里收費，是否太浪費資源？周玉琴要求台一線的試辦路線一定要延伸到楊梅；黃婉如則建議持市民卡才能搭乘，如此才能掌控預算。

謝彰文認為，偏遠地區如大園、新屋、觀音以及平鎮區東勢地區、雙連地區、山仔頂地區、大龍岡地區交通資源不足，民眾享受的乘車優惠絕對不能有城鄉差距。

高邦基表示，年底前將試辦台一線，楊梅有六條路線納入，明年下半年會擴大試辦範圍，由台一線擴大為台一、中豐、龍岡、春日、介壽等五大幹線，估計後年初就可全面實施。

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