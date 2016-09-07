〈北部〉清潔隊搬遷中成里 公24下週動工
里民允先觀察 暫不抗爭
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區精華地段的「公二十四」公園預定地，因長期由市府環保局環境稽查大隊桃園區中隊使用且搬遷受阻等因素而遲遲無法開工，清潔隊昨天順利搬遷到中成里永佳街國道二號橋下，公園將於十二日動工，預計一○七年六月完工；中成里民對此仍有疑慮，但表示願給三個月觀察期，若對居民造成影響，且環保局對居民的訴求無法達成，不排除會強行封路。
「公二十四」公園預定地位於桃園區三民路、中山路口，原為桃園高中女生部，九十三年間變更為公園用地後，地方屢屢要求清潔隊早日遷移、開闢公園。環保局去年規劃將清潔隊遷至中成里，引起里民組自救會強烈反對，遷移計畫不斷延宕，歷經多次協調，昨天終於順利搬遷。
「公二十四」公園預定地佔地一．八四公頃，將保留現有植栽，未來可提供小型聚會場所與假日市集，並興建地下兩層的停車場。
清潔隊雖已順利進駐新址，自救會長吳致和直嘆除了無奈、還是無奈。他說，自救會先前向環保局提出的多項訴求，始終沒得到具體回應，前天在市議員黃景熙、李光達等人協調下，里民才決定暫不抗爭，願給三個月的觀察期，若之後對居民的生活造成影響，不排除以混凝土封路。
環保局長沈志修表示，環保局會協助里民組成監督委員會，並邀請議員們一起監督清潔隊進駐後的環境品質，也會整理、綠美化周遭環境，希望成為環保示範區。
沈志修表示，居民希望的排水系統、回饋遊憩設施、停車空間等，這些都需要跨局處討論或待編列預算，環保局會努力協調、逐步達成。
環保局環境稽查大隊長羅文林說，垃圾車將行駛橋下道路連接永安路，不會進入永佳街及永星街，對中成里民的影響會降到最低，且現場為組合屋等臨時性設施，不會影響區域排水。
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標題：〈北部〉清潔隊搬遷中成里 公24下週動工
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