〈北部〉鐵路地下化負擔增百億 議員批市長跳票
地方負擔比率由12.5％ 提高至25％
〔記者謝武雄／桃園報導〕交通局長高邦基昨天在議會針對「鐵路地下化」進行專案報告，未來桃園將以高雄模式爭取中央支持，地方負擔比率由十二．五％的台南模式變成二十五％的高雄模式，但地方要負擔二三七億餘元；由於長期以來市長鄭文燦都說要爭取台南模式，一千多億元只要負擔一三○億元，如今變成高雄模式，地方負擔增加一百多億元，市議員謝彰文就質疑鄭文燦跳票。
鄭文燦：財政可以負荷 分十年編列
鄭文燦則表示，依照鐵路地下化規模及桃園財務狀況，桃園市並不適用台南模式，只能比照高雄模式，總經費九五○億餘元，桃園將負擔二三七億餘元，未來會分十年逐年編列，每年不到二十四億元，桃園財政可以負荷。此外，市府推動的「ＴＯＤ」模式，總經費九五○億餘元當中，中央只要負擔五二三億元，只占總經費的五十五％，中央負擔降低，整個計畫才漸露曙光。
高邦基說，桃園鐵路地下化從新北市鶯歌鳳鳴到桃園平鎮，總經費一○三○億元，如今新北市獨力負擔新北路段，桃園段經費只剩下九五○億餘元，目前市府提出二十％自償率，也在爭取高雄模式，只負擔總經費九五○億餘元的二十五％，大約是二三七億餘元。
此外，市議員周玉琴也要求鐵路地下化延伸到楊梅，對此，高邦基表示，延伸到楊梅不僅增加三百億元費用，也會降低自償率，不利計畫審查，因此暫不實施。
鄭文燦說，桃園鐵路地下化有七個車站，其中桃園、中壢、內壢可進行大規模的聯合開發；此外，目前場站區可開發的面積達二萬二千坪，是桃園推動鐵路地下化優勢，以二十％自償率來計算，大約一九○億元，台鐵將和桃園市政府聯合開發，預估獲利至少三百億元以上，屆時所得金額支付自償金額，剩餘款項還可挹注桃園市地下化經費。
市府捷運工程處代理處長張新福表示，「ＴＯＤ」（Transit Oriented Development）是指「大眾運輸導向之都市發展」，舉例而言，為鼓勵民眾多使用大眾運輸系統，提高捷運車站周邊住宅區容積率就是一種「ＴＯＤ」策略。此外，重大交通建設，周邊地價也會上揚，這部分收益要挹注在交通建設上，這也是鐵路立體化、捷運工程要有自償率概念，但鐵路與捷運性質並不相同，因此，鐵路立體化最低自償率為十四％，桃園市提出二十％自償率。
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標題：〈北部〉鐵路地下化負擔增百億 議員批市長跳票
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