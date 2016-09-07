〈中部〉下車不到5分鐘 被偷10萬
2016-09-07
〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名34歲賴姓男子，深夜開車外出買消夜，在南屯區一家豆漿店前被砸破車窗，車上的包包不翼而飛，裡面有3千多元美金和台幣，財損估計約10萬元。賴男氣得說︰「下車不到5分鐘就被砸車偷錢，真倒楣！」警方目前正循線追查中。
警方表示，前晚11點多，從商的賴男駕駛馬自達休旅車，前往大業路、大昌街口的豆漿店買消夜，車子停在距離豆漿店約20多公尺的路邊；沒想到，只是離開5分鐘後回來，就看到副駕駛座車窗呈蜘蛛網狀碎裂，整片被卸下，放在車上的包包也整個被偷走。
賴男向警方表示，幾天前才從國外回來，包包裡還放有證件和3千多元美金，共損失約10萬元。警方研判，竊賊應是以起子之類的工具，從4個角擊破車窗玻璃，再整片取下，手法十分俐落，目前正調閱監視器擴大偵辦中。
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