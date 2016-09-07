〈中部〉漂白水洗廁所未稀釋 婦人險送命
2016-09-07
〔記者蘇孟娟／台中報導〕清潔用漂白水險讓婦人送命！婦人用漂白劑洗廁所，一口氣倒出大半瓶，未及時稀釋，婦人吸入揮發氣體後雖有咳嗽等不適，仍撐著掃完廁所，之後喘、咳不止，送醫急救時，肺部浸潤、積水，最後動用葉克膜才救回一命。
六十六歲婦人極愛乾淨，有空就在家中擦擦洗洗，聽聞用漂白水洗廁所能乾淨又消毒，也自行在家中嘗試，因不清楚使用前要先將漂白水稀釋，一口氣倒出大半瓶，婦人未戴口罩，當下吸入不少刺鼻氣體，開始狂咳，婦人不以為意，還硬撐著把廁所掃完。
採葉克膜治療 住院52天
不料，婦人除咳嗽外，甚至開始急喘、虛弱不已，晚間家人發現情況不對，趕緊送醫，急診醫師替婦人照Ｘ光，赫然發現婦人肺部影像竟白成一大片，已出現肺浸潤、肺水腫情況，被緊急安排住院。
林新醫院急重症部主任林明輝指出，婦人住院兩天後又出現發燒、呼吸窘迫，血氧濃度僅八十％，經插管治療給予純氧後仍僅有八十八％，低於安全值九十％，緊急採葉克膜治療。
結果婦人七天後終於清醒，住院五十二天、二週前健康出院，恢復健康的婦人特地赴醫院向救命的醫護人員致意，她說，沒想到洗個廁所竟住進醫院，現在只要聞到漂白水的味道就很害怕，再也不敢亂用漂白劑了。
林明輝說，家庭用漂白水主要含次氯酸鈉，是鹼性，會刺激並腐蝕暴露部位，若不慎吸入，會引起吸入性肺炎甚至肺水腫、呼吸衰竭。
林明輝說，人體肺部，尤其是擔任氣體交換的肺泡既脆弱且薄，比起皮膚更易被傷害，婦人因第一時間未能及時稀釋鹼性的化學藥劑，又身處廁所，甚至置身一小時之久，吸入大量揮發化學氣體，才導致肺部嚴重吸入性嗆傷。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
旱溪、柳川撈600公斤魚屍 議員疑工廠排廢
烏日區旱溪、柳川河段前天出現大量暴斃魚群，環保局派人前往清除，魚屍總計重達六百公斤。市議員吳瓊華表示，旱溪、柳川每隔幾年就會傳出上游工廠排放…
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 湖南蟲／不存在之物
- 手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
- 陶子重返3金舞台 獨挑樑主持金馬
- 三高+三好 「桃園半馬」吸引國手
- 害高中生戳瞎 工程無圍籬判國賠
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 明年起14國包裹郵資調漲19至130％
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 〈親子會客室〉換個角度教養 苦差變甜蜜
- 美9月升息否？ 高盛大摩打對台
- 放學被擄 國三女尿遁脫離魔掌
- 韓進海運母公司 將挹注9000萬美元
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 陳建寧熊抱愛女曬父愛
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 8000萬枚未爆彈 每年炸死50人
- 楊大正懂伯致敬陳金鋒 MV3天點閱破15萬
- 象印全系列新品 居家節能時尚
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 國泰醫護到斐濟 幫250人治病
- 國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%
- 化粧品廣告 禁止再打空污牌
- MP阿翔彌補愛妻 度假專屬神攝手
- 聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 兆豐案懲處 決提早、分批公布
- 韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD
- 自衛過當? 網友看法兩極
- 〈全球觀測站〉賴家王老五 爸媽趕不走
- 林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
- 自由廣場》何必卑躬屈膝？
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 自由廣場》小英用人：唐鳳是一步好棋
- 田中「守」住12勝 洋基季後夢未滅
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉漂白水洗廁所未稀釋 婦人險送命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分