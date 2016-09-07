〈中部〉漂白水洗廁所未稀釋 婦人險送命

2016-09-07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清潔用漂白水險讓婦人送命！婦人用漂白劑洗廁所，一口氣倒出大半瓶，未及時稀釋，婦人吸入揮發氣體後雖有咳嗽等不適，仍撐著掃完廁所，之後喘、咳不止，送醫急救時，肺部浸潤、積水，最後動用葉克膜才救回一命。

六十六歲婦人極愛乾淨，有空就在家中擦擦洗洗，聽聞用漂白水洗廁所能乾淨又消毒，也自行在家中嘗試，因不清楚使用前要先將漂白水稀釋，一口氣倒出大半瓶，婦人未戴口罩，當下吸入不少刺鼻氣體，開始狂咳，婦人不以為意，還硬撐著把廁所掃完。

採葉克膜治療 住院52天

不料，婦人除咳嗽外，甚至開始急喘、虛弱不已，晚間家人發現情況不對，趕緊送醫，急診醫師替婦人照Ｘ光，赫然發現婦人肺部影像竟白成一大片，已出現肺浸潤、肺水腫情況，被緊急安排住院。

林新醫院急重症部主任林明輝指出，婦人住院兩天後又出現發燒、呼吸窘迫，血氧濃度僅八十％，經插管治療給予純氧後仍僅有八十八％，低於安全值九十％，緊急採葉克膜治療。

結果婦人七天後終於清醒，住院五十二天、二週前健康出院，恢復健康的婦人特地赴醫院向救命的醫護人員致意，她說，沒想到洗個廁所竟住進醫院，現在只要聞到漂白水的味道就很害怕，再也不敢亂用漂白劑了。

林明輝說，家庭用漂白水主要含次氯酸鈉，是鹼性，會刺激並腐蝕暴露部位，若不慎吸入，會引起吸入性肺炎甚至肺水腫、呼吸衰竭。

林明輝說，人體肺部，尤其是擔任氣體交換的肺泡既脆弱且薄，比起皮膚更易被傷害，婦人因第一時間未能及時稀釋鹼性的化學藥劑，又身處廁所，甚至置身一小時之久，吸入大量揮發化學氣體，才導致肺部嚴重吸入性嗆傷。