〈中部〉去年平均每戶所得116.9萬 貧富差距拉大

2016-09-07

〔記者張菁雅／台中報導〕市府主計處公布一○四年台中市民家庭收支調查，平均每戶所得收入為一百一十六．九萬元，較一○三年上升一．四五％；擁有自有住宅家庭占全體家庭比例為八十五．九％，也增加○．二七％。但貧富差距卻從五．一五倍增至五．四二倍，擴大○．二七倍。

主計處表示，一○四年台中市平均每戶所得收入總計為一百一十六．九萬元，較一○三年的一百一十五．三萬元增加一．六萬元，成長一．四五％，也較全台平均值一百一十六．七萬元高出二千元。而平均每戶可支配所得（所得收入扣除非消費支出）為九十七萬元，較一○三年九十五．六萬元增加一．四萬元，成長一．五二％；平均每人可支配所得為卅一．二萬元，較一○三年的卅．三萬元增加九千元，成長二．八三％。

此外，若將家庭依可支配所得大小按戶數分成五等分，去年台中市最高廿％家庭平均可支配所得一百九十三．三萬元，較前年一百八十四．八萬元增加四．六％；去年最低廿％家庭平均可支配所得則為卅五．七萬元，較前年卅五．九萬元減少○．五六％。

主計處指出，由於低所得家庭平均可支配所得減少、高所得家庭平均可支配所得增加，所得差距倍數由一○三年的五．一五倍增至五．四二倍，擴大○．二七倍，但低於全台平均值六．○六倍，顯示台中市貧富差距情況較輕。

擁有自有住宅家庭 比例增

至於台中市擁有自有住宅家庭占全體家庭比例，一○四年為八十五．九％，較前年增加○．二七個百分點，且平均每戶住宅建坪為五十一．○二坪，較前年增加○．○七坪。

主計處表示，這次調查以居住台中市、具有中華民國國籍的個人及其家庭為對象，一○四年現住家庭戶數九十二萬戶為抽樣副母體，採用「分層二段隨機抽樣法」，抽取樣本二千戶，並實地訪查。