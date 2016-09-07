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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈中部〉每天逾200班次公車輾壓 路變波浪狀

2016-09-07

〔記者何宗翰／烏日報導〕高鐵台中站前的建國路段，由於連接高鐵站及烏日市區，每天有高達兩百班次以上的公車經過，柏油路面長期受輾壓，竟然變成波浪狀，高低落差達十五公分，市議員吳瓊華昨天邀集相關單位會勘，市府建設局人員研判地基已不堪負荷需刨除，本週將進行施工。

烏日區湖日里長楊炳輝表示，由於進出高鐵站的都是南來北往的旅客較多，路面凹陷的情況已經不知道多久，都沒有接獲反映，柏油路都已經被行經的公車壓出兩條長長的「深溝」，小客車行經時若沒有剛好駛進溝內，一定會明顯感覺到高低落差，若是機車行駛這段波浪路段，更是會面臨翻車的危險。

吳瓊華指出，由於建國路連接高鐵站區一樓的公車乘車處，每天有多達兩百班以上的公車會行經這個路段，加上路口又剛好設有紅綠燈，幾乎每班公車都會在這裡煞車、停等，長年反覆輾壓之後，久而久之就形成波浪路面。

烏日區公所、建設局昨天都派員前來會勘，認為這個路段因長期遭重車輾壓，級配承載力已經明顯不足，需要將整個地基刨除後重鋪；此路段原本屬烏日區公所負責養護，但因公所年度的修路經費已經不足，改由建設局負責維修，預計本週就將進行施工。

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  • 建國路長期被重車輾壓，路面呈波浪狀。（記者何宗翰攝）

    建國路長期被重車輾壓，路面呈波浪狀。（記者何宗翰攝）

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