〈中部〉信義農會酒莊酒粕 變美妝精品
2016-09-07
〔記者劉濱銓／南投報導〕日系化妝品牌多年前推出酒粕高級保養品，其中酒粕奶奶釀酒廣告深植人心，而連霸八年全國特優級酒莊的信義鄉農會，近期則與國內化妝品業者合作，提供「酒粕」做成高級保養品，並有國產SK-Ⅱ之稱，農會表示，酒莊酒粕獲得美妝業者青睞，代表原料品質精良，希望二者合作能讓國產美妝品佔有一席之地，也能翻轉農會傳統形象。
信義鄉農會指出，酒莊釀酒的原料都來自台灣，小米、糯米等貨源產自各地精華產區，透過玉山腳下的潔淨山泉水，讓釀酒完的酒粕充滿酵母與養份，並獲美容教父牛爾親自取經，研製成高端保養品，不僅有助釀酒副產品再利用，也能開拓農會品牌能見度。農會也說，過去就曾自行利用酒粕開發面膜等產品，風評都不錯，此次則與專業美妝配合，耗時半年、提供二噸酒粕原料才開發完成，並獲不少消費者肯定，且價格也相對親民，可望開拓農會另一發展面向。
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