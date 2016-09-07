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〈中部〉兄捐肝救父 弟羽壇戰績回報

2016-09-07

〔記者佟振國／草屯報導〕草屯鎮羽球雙打好手李紘銘、林鈺峰日前獲得一０五年全國羽球排名賽乙組雙打冠軍，如願晉升甲組球員，李父今年三月嚴重肝疾須換肝救命，紘銘的兄長毅然捐肝給父親，讓弟弟有健康的身體續圓羽球夢，手足情深令人動容，紘銘也以好成績回報兄長及一路相挺的師長與各界人士，盼未來持續在羽壇發光發熱。

就讀彰師大二年級的李紘銘、林鈺峰，國小分別在草屯鎮敦和、富功國小接受羽球啟蒙教育，之後國中、高中各自發展，去年進入彰師大後搭配雙打，日前參加全國羽球排名賽，從五百多組選手中脫穎而出獲得乙組雙打冠軍，晉升甲組球員，未來更有機會角逐國手，代表國家出賽。

李紘銘賣力拚出好成績，背後則有段手足情深的故事，今年三月間父親因為嚴重肝硬化昏迷，必須換肝救命，經過比對他與哥哥李旋業可以捐肝，孝順的兄弟倆搶著捐肝救父，李旋業認為弟弟好不容易一路打上來的羽球夢，必須要有強健身體支持，不適合動大手術，堅持由他捐肝，將父親從鬼門關前救回。

教練莊國賓、江嘉峵則是欣慰子弟兵有好表現，但也感慨縣內羽球選手銜接不易，國中起即須離鄉背井在外地求學、訓練，希望爭取南投市營北國中能成立體育班，高中則由竹山高中接手，留住縣內優秀羽球人才。

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  • 一○五年全國羽球排名賽，草屯子弟兵李紘銘、林鈺峰（左、右）榮獲乙組雙打冠軍，如願晉升甲組選手。（記者佟振國攝）

    一○五年全國羽球排名賽，草屯子弟兵李紘銘、林鈺峰（左、右）榮獲乙組雙打冠軍，如願晉升甲組選手。（記者佟振國攝）

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